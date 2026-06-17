Τσουκαλάς: Προκλητικό, κύριε Μητσοτάκη, να μιλάτε για τζάμπα, όταν μεθοδικά εξυπηρετείτε τους λίγους

Στα «πυρά» που εξαπέλυσε χθες ο πρωθυπουργός προς την αντιπολίτευση για την παροχολογία, απάντησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

«Ο “Τζάμπα 1” ανταγωνίζεται τον “Τζάμπα 2” και θα ακολουθήσει και “Τζάμπα 3” και “Τζάμπα 4}. Τους λέω, λοιπόν, ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι “τσάκισαν} στους φόρους τη μεσαία τάξη» ανέφερε συγκεκριμένα χθες ο κ. Μητσοτάκης, από τη Βούλα.



«Ο πρωθυπουργός σχολιάζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για καθολική δωρεάν πρόσβαση στα ΜΜΜ για τους νέους έως 24 ετών στα αστικά κέντρα, μίλησε για “τζάμπα πολιτικούς”, προσβάλλοντας και τη νοημοσύνη των πολιτών και τους νέους της χώρας» σχολίασε ο κ. Τσουκαλάς.

Καταλόγισε δε στον κ. Μητσοτάκη ότι «επί των δικών του ημερών το τζάμπα απογειώθηκε:

Τζάμπα φορολογική άφεση στις τράπεζες.



Τζάμπα προνόμια στα funds που κερδοσκοπούν χωρίς να φορολογούνται.



Τζάμπα διευκολύνσεις στα καρτέλ.



Τζάμπα νομοθετικά κενά που γίνονται παράθυρα για μεγάλες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υπέρ υγείας από τις ασφαλιστικές εταιρείες.



Τζάμπα απευθείας αναθέσεις και τζάμπα διαγωνισμοί με ένα μόνο μειοδότη.



Τζάμπα κονδύλια σε ιδιωτικές εταιρείες για συμβουλευτικές υπηρεσίες».



«Και σαν να μην έφταναν αυτά, κατάφερε το Ταμείο Ανάκαμψης να μοιάζει περισσότερο με ηλεκτρονική πλατφόρμα εξυπηρέτησης λίγων και ισχυρών παρά με εργαλείο ανάπτυξης για την κοινωνία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και βέβαια τζάμπα ο ψεύτικος θυμός του πρωθυπουργού για την ακρίβεια, την οποία ούτε θέλει ούτε μπορεί να ελέγξει. Επί ημερών Μητσοτάκη το κράτος αντιμετωπίζεται ως φέουδο για το μεγάλο φαγοπότι στην υγεία των φίλων και κολλητών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας» πρόσθεσε ο κ. Τσουκαλάς για να καταλήξει: «Είναι προκλητικό, κύριε Μητσοτάκη, να μιλάτε για τζάμπα, όταν μεθοδικά εξυπηρετείτε τους λίγους και στέλνετε καθημερινά τον λογαριασμό στους πολλούς».

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