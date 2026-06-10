Πολάκης κατά Φάμελλου: Θέτει θέμα ηγεσίας και δίνει τελεσίγραφο 10 ημερών για τον Τσίπρα

Ο Παύλος Πολάκης μιλώντας στο OPEN εξαπέλυσε ακόμα μια σφοδρή επίθεση κατά του Σωκράτη Φάμελλου, με αφορμή τη δήλωση στήριξης του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Χανιώτης βουλευτής, ο οποίος αντιτίθεται στην πρόταση Φάμελλου, κάλεσε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να φέρει άμεσα στην Κουμουνδούρου απάντηση από τον Αλέξη Τσίπρα για το αν θέλει ή όχι τη συνεργασία, ενώ έθεσε και ξεκάθαρο θέμα ηγεσίας.

Όσα είπε ο Παύλος Πολάκης

«Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές με ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των δυνάμεων που θέλουν και μπορούν, αν η διαπραγμάτευση με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα ή με άλλους χώρους, δεν τελεσφορήσει. Είμαι απόλυτος σε αυτό.



Δεν νομίζω ότι μπορεί να ηγηθεί μιας τέτοιας προσπάθειας ο Σωκράτης Φάμελλος, έχει άλλη πολιτική αντίληψη. Όταν βγαίνει και λέει ως κόμμα, ‘στηρίζω ένα άλλο κόμμα’, δεν μπορεί να το κάνει.

Στη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία, τουλάχιστον από την Μεταπολίτευση και δώθε, δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να βγαίνει ένα κόμμα και ο Πρόεδρός του και να λέει υποστηρίζω ένα άλλο κόμμα! Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό το θεωρώ βαθιά λάθος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Μεγάλη απάτη στις ταξιδιωτικές κρατήσεις: Πώς αδειάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς

Πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία: Σχολική κοινότητα εναντίον Δήμου Ηρακλείου - "Η κοροϊδία έχει όριο"