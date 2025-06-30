Πλεύρης: «Θα συνεχίσω την πολιτική Βορίδη στο μεταναστευτικό»

Σε δηλώσεις προχώρησε ο νέος υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης προσερχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο για την ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης.

Το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου κρίνεται εξαιρετικά κρίσιμο, ιδίως σε μια περίοδο αυξημένων μεταναστευτικών ροών με τον κ. Πλεύρη να δηλώνει ότι θα συνεχίσει την πολιτική που ήδη έχει δρομολογηθεί από τον προκάτοχό του, Μάκη Βορίδη, ο οποίος είχε ολοκληρώσει την επεξεργασία νέου αυστηρότερου νομοσχεδίου για τη μεταναστευτική πολιτική.

«Καταργείται η ρύθμιση της επταετίας»

Όπως ανέφερε ο νέος υπουργός Μετανάστευσης, το σχέδιο νόμου προβλέπει την αυστηροποίηση του πλαισίου για την παράνομη μετανάστευση, με βασικό άξονα ότι κανένας παράνομος μετανάστης δεν θα μπορεί να νομιμοποιηθεί στη χώρα. Όπως υπογράμμισε, «καταργείται η ρύθμιση της επταετίας», η οποία μέχρι σήμερα επέτρεπε τη νομιμοποίηση ενός ατόμου που είχε παραμείνει στη χώρα για επτά συνεχή έτη.

Την ίδια ώρα, ενισχύεται το σύστημα επιστροφών, με στόχο την ταχύτερη απομάκρυνση όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις παραμονής. Όπως σημείωσε ο κ. Πλεύρης, «το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές: όποιος εισέρχεται παράνομα στη χώρα δεν θα νομιμοποιείται και δεν θα δικαιούται άσυλο».

