ΟΠΕΚΕΠΕ: Συζητείται στη Βουλή η πρόταση για προανακριτική κατά Λιβανού και Αραμπατζή (LIVE)

Ξεκίνησε σήμερα Πέμπτη (21/5) η συζήτηση στη Βουλή σχετικά με τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι έντονες πολιτικές και κοινοβουλευτικές διεργασίες πραγματοποιούνται σε ένα ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα, μετά και τις εξαγγελίες για νέους πολιτικούς φορείς από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού, εξέλιξη που εντείνει την αντιπαράθεση και ανεβάζει τους τόνους της αντικυβερνητικής ρητορικής από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Το πρώτο μεγάλο κοινοβουλευτικό «ραντεβού» κυβέρνησης και αντιπολίτευσης ξεκίνησε σήμερα στις 09:00 στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συζητείται τόσο η πρόταση του ΠΑΣΟΚ όσο και η κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη διενέργεια προανακριτικής εξέτασης σε βάρος των πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.



Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, στην αίθουσα της Ολομέλειας θα στηθούν δύο ξεχωριστές κάλπες, μία για κάθε πρώην υπουργό, ενώ οι ίδιοι δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά το βράδυ απόψε.

Για την έγκριση των αιτημάτων απαιτούνται τουλάχιστον 151 θετικές ψήφοι. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες προτάσεις δεν φαίνεται να συγκεντρώνουν τις απαραίτητες κοινοβουλευτικές δυνάμεις, καθώς η κυβερνητική πλειοψηφία έχει ήδη απορρίψει το ενδεχόμενο αποδοχής τους, υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτουν επαρκή στοιχεία που να δικαιολογούν τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής.

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης συνεδρίασης αναμένεται να τοποθετηθούν και οι δύο πρώην υπουργοί που αναφέρονται στις προτάσεις.

