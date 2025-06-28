Νέα Αριστερά: Μήνυμα μίσους, ρατσισμού, αυταρχισμού η επιλογή Πλεύρη
clock 20:14 | 28/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Την αλλαγή σκυτάλης στο υπουργείο Μετανάστευσης, με τον Θάνο Πλεύρη να παίρνει τη θέση του Μάκη Βορίδη, σχολιάζει η Νέα Αριστερά.

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, «η επιλογή Πλεύρη για το Υπουργείο Μετανάστευσης δεν είναι τυχαία. Είναι μήνυμα. Μήνυμα μίσους, ρατσισμού, αυταρχισμού», προσθέτοντας:

«Η Νέα Αριστερά δεν θα ανεχτεί να γίνει η Ελλάδα στρατόπεδο αποκλεισμού και φόβου με λοχίες ακροδεξιούς που υπόσχονται κολαστήρια, μισαλλόδοξους υπουργούς και χασάπηδες».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς:

Απ’ τον Βορίδη στον Πλεύρη: Το τσεκούρι του ακροδεξιού μίσους αλλάζει χέρια

Η επιλογή Πλεύρη για το Υπουργείο Μετανάστευσης δεν είναι τυχαία. Είναι μήνυμα. Μήνυμα μίσους, ρατσισμού, αυταρχισμού. Ο Μάκης Βορίδης μπήκε στο Υπουργείο Μετανάστευσης με το τσεκούρι στο χέρι και έφυγε αγκαλιά με τον «χασάπη» του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και στη θέση του πήγε ο Θάνος Πλεύρης που έχει δηλώσει: «Η φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί να υφίσταται αν δεν υπάρχουν απώλειες και για να γίνω κατανοητός, αν δεν υπάρχουν νεκροί!»

Η ακροδεξιά δεν υποχωρεί. Αναβαθμίζεται βουτηγμένη στα σκάνδαλα. Η Νέα Αριστερά δεν θα ανεχτεί να γίνει η Ελλάδα στρατόπεδο αποκλεισμού και φόβου με λοχίες ακροδεξιούς που υπόσχονται κολαστήρια, μισαλλόδοξους υπουργούς και «χασάπηδες».

