ΔΕΥ.06 Απρ 2026 09:33
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Καρυστιανού για Πλεύρη: Ήταν ποινικά ερευνητέος για το μπάζωμα στα Τέμπη – Υπουργοποιήθηκε, δεν υπάρχει πάτος
clock 17:26 | 28/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ξέσπασε η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023»,  Μαρία Καρυστιανού, μέσω ανάρτησής της, κατά του νέου υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, επισημαίνοντας ότι ήταν ποινικά ερευνητέος για το μπάζωμα του τόπου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

«Για τον Αθ. Πλεύρη πήγε δικογραφία στη Βουλή από την Εισαγγελία Λάρισας, ήδη από το 2024! Ο Πλεύρης ήταν ποινικά ερευνητέο πρόσωπο με βάση την πρόταση των 36 Βουλευτών και τη διάταξη του Εισαγγελέα Λάρισας για το μπάζωμα του τόπου του εγκλήματος των Τεμπών!», αναφέρει αρχικά η Μαρία Καρυστιανού.

«Μαζί με το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού, τον Χρήστο Τριαντόπουλο! Και όχι μόνο γλίτωσε την προανακριτική, αλλά κατά την πάγια πρακτική της Κυβέρνησης, αναβαθμίστηκε: υπουργοποιήθηκε... Δεν υπάρχει πάτος…», καταλήγει στην ανάρτησή της η Πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis