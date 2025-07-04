Κυριάκος Μητσοτάκης για το Άγιον Όρος: Θησαυρός με παγκόσμια εμβέλεια και καταλύτης αναστοχασμού για τη βελτίωση της ζωής μας

«Φάρο πνευματικότητας, που φωτίζει τη διαδρομή της πίστης και του έθνους μας για πάνω από μία χιλιετία» και «διαχρονική σταθερή αξία» σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο, με μεγάλη πνευματικότητα και με διεθνή ακτινοβολία, χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το Άγιον Όρος, σε ομιλία του προς την Διπλή Ιερά Σύναξη της μοναστικής πολιτείας (ηγουμένοι και αντιπρόσωποι των μονών), παρουσία μελών της κυβέρνησης και της πολιτικής διοίκησης του Αγίου Όρους, στο Ιεροκοινοτικό Μέγαρο, σήμερα (4/7), στις Καρυές.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε δέκα και πλέον δράσεις, με πρώτη, την αύξηση της ετήσιας οικονομικής στήριξης, από δύο, σε τρία εκατομμύρια ευρώ, την έγκριση των πρώτων εννέα εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών από τον πρόσφατο μεγάλο σεισμό και μία σειρά από μέτρα για την ενίσχυση των υποδομών, τη διαφύλαξη των κειμηλίων και την επίλυση χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η μοναστική πολιτεία.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η διαφύλαξη του πανανθρώπινου και οικουμενικού χαρακτήρα του Αγίου Όρους συνιστά εθνικό καθήκον και επεσήμανε τη «βαριά ευθύνη» που απορρέει για την ελληνική Πολιτεία, για τη διαφύλαξη των ιστορικών δικαιωμάτων και των πνευματικών δραστηριοτήτων της μοναστικής πολιτείας, «πάντα με βάση τον κανονιστικό της Χάρτη».

«Γιατί είναι αλήθεια ότι εδώ η φωνή της Ελλάδος αποκτά μια νέα χροιά και μια νέα ένταση που της επιτρέπουν να ακούγεται στην ψυχή όλων των Ορθοδόξων. Μετατρέπεται έτσι σε πολλαπλασιαστή μιας ήπιας ισχύος με μια οικουμενική επιρροή: τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή που τόσο δοκιμάζεται, την Ευρώπη, τις Νέες Χώρες, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν μιλάμε, λοιπόν, μόνο για ένα κτήμα της δικής μας παράδοσης. Μιλάμε, για έναν θησαυρό με παγκόσμια εμβέλεια. Γι’ αυτό και η διατήρηση του πανανθρώπινου χαρακτήρα του συνιστά εθνικό καθήκον. Ταυτόχρονα, όμως, συνιστά και μία βαριά ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές» σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός, σε προσωπικούς τόνους, αναφέρθηκε στην μεγάλη πνευματική επιρροή που έχει ασκήσει η μοναστική πολιτεία, στον ίδιο από τα νεανικά του χρόνια, στην οικογένεια του και στο γιο του που τον συνοδεύει σε αυτήν την επίσκεψη του και προσέθεσε:

«Οι πάντες, λοιπόν, οφείλουν να αντιληφθούν ότι ο Άθως, το Άγιον Όρος, δεν προσφέρεται ως ένα πεδίο άσκησης επιρροών με άλλες σκοπιμότητες. Αλλά και εντός συνόρων είναι φανερό πως την ιερή ακτινοβολία του δεν μπορεί να τη θαμπώνουν ούτε καιροσκοπισμοί που φυλακίζουν ενίοτε την πίστη σε φθηνά κομματικά ρούχα».

Ο πρωθυπουργός επισήμανε το ισχυρό μήνυμα που πρέπει να εκπέμπει το Άγιον Όρος στη σημερινή εποχή, το οποίο καθίσταται ακόμη πιο επίκαιρο σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

«Σε αυτό το ασταθές διεθνές περιβάλλον, το μήνυμα αυτού του τόπου πρέπει να είναι ένα μήνυμα αλήθειας, προσήλωσης στην παράδοση αλλά και ανοιχτής σκέψης, απαντώντας με νηφαλιότητα σε ακραίες επίκαιρες προκλήσεις. Και αφήνοντας την οργανωμένη πολιτεία να συντονίζει τα του οίκου της και επιβεβαιώνοντας πως η θρησκεία έχει μία μεγάλη δύναμη, δύναμη να ενώνει πέρα από τις κοσμικές δοξασίες, ώστε να μπορεί να ανυψώνει πνευματικά τους πολίτες» είπε ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε:

«Από την πλευρά τής, επιτρέψτε μου να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος και να ξεκινήσω λέγοντας ότι η Πολιτεία και η κυβέρνηση, της οποίας έχω την τιμή να προΐσταμαι, έχει πάντα στραμμένη την προσοχή της στα ζητήματα που αφορούν την ευημερία αλλά και το μέλλον του Αγίου Όρους. Θέματα όχι μόνο διοικητικά και οικονομικά, αλλά και συνυφασμένα με την πνευματική μας κληρονομιά, τιμώντας πριν από όλα το αυτοδιοίκητο της μοναστικής πολιτείας, δίχως να παρεμβαίνει ποτέ σε αυτή, με το ιστορικό χρέος, όμως, να μην την παραμελεί».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο σχεδιασμό για έργα στη μοναστική πολιτεία, ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, έως το 2030, από ευρωπαϊκούς κυρίως, αλλά και από δημόσιους πόρους εάν απαιτηθεί, όπως και σε μικρότερα έργα, όπως η δρομολογούμενη ανακαίνιση των εγκαταστάσεων της Αθωνιάδας Σχολής, η ψηφιοποίηση των κειμηλίων, η οποία προχωρά και οι νέες εγκαταστάσεις που θα στεγάσουν την Αστυνομική Διεύθυνση στις Καρυές, με κόστος σχεδόν 2 εκατομμυρίων ευρώ, που δρομολογείται με εξασφαλισμένους πόρους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μητσοτάκης στους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής, όπως και στη μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά.

«Να μας έχετε εμπιστοσύνη, δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο χαρακτήρας αυτού του μοναστηριού να αλλάξει και είμαστε σε συνεννόηση με την αιγυπτιακή πλευρά, ώστε αυτό να διασφαλιστεί με τρόπο νομικά ισχυρό στο βάθος των αιώνων»” είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε:

«Και βέβαια, υποχρέωση μας είναι να βρεθούμε κοντά και σε όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς της Μέσης Ανατολής, οι οποίοι δοκιμάζονται από συγκρούσεις, από πολέμους, από αιματοχυσίες. Η Ελλάδα σήμερα -και χαίρομαι που το αναφέρατε- είναι μια δύναμη σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Και αυτή τη διπλωματική μας ισχύ, η οποία σε μεγάλο βαθμό προκύπτει και από το γεγονός ότι η χώρα σήμερα πατάει πια καλά και σταθερά στα πόδια της, να είστε σίγουροι ότι θα την ασκήσουμε επ΄ ωφελεία όχι μόνο του ελληνικού λαού, αλλά και όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής”.

