To μυστήριο των αιωνόβιων: Ποια χώρα έχει τους περισσότερους - Στην 25η θέση η Ελλάδα

630.000 άνθρωποι παγκοσμίως έχουν συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής, και η συντριπτική πλειονότητά τους ζει σε μόλις 10 χώρες, που καλύπτουν την Ασία, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική με την Ιαπωνία να κατακτά την κορυφή.

Το μυστικό της μακροζωίας, στοιχειώνει τους επιστήμονες που αναζητούν αν πρόκειται για γενετική ή κάποια κρυφή φόρμουλα στις «μπλε ζώνες»; *

Οι άνθρωποι που έκλεισαν φέτος τα 100 έχουν γίνει μάρτυρες ενός συναρπαστικού αιώνα.

Γεννημένοι το 1925, μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων, αυτή η γενιά έχει δει δραματικές μεταμορφώσεις που κυμαίνονται από την έλευση της πενικιλίνης έως το TikTok και την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο σχετικά μικρός αριθμός αιωνόβιων, παρότι περιορίζεται γεωγραφικά, διαφέρει σημαντικά ως προς το μέγεθος, το οικονομικό επίπεδο, τα συστήματα υγείας και τις κοινωνικές δομές. Ένας στους πέντε αιωνόβιους - περίπου 123.000 άνθρωποι - ζει στην Ιαπωνία, η οποία έχει ένα από τα υψηλότερα προσδόκιμα ζωής στον κόσμο. Οι Γιαπωνέζες ζουν κατά μέσο όρο 88 χρόνια, ενώ οι άνδρες ζουν για 82 χρόνια.

Πίνακας με τις χώρες όπου οι περισσότεροι άνθρωποι «πατούν» τα 100

Η Ιαπωνία ακολουθείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες με πληθυσμό περίπου 74 χιλιάδων αιωνόβιων. Ακολουθούν η Κίνα (περίπου 49 χιλιάδες) και η Ινδία (38 χιλιάδες).

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των αιωνόβιων σε σχέση με το μέγεθος του πληθυσμού, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα πέφτουν χαμηλά στη λίστα, ενώ ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία, η Ελλάδα και η Ιταλία πλησιάζουν τις κορυφαίες θέσεις.

H Ιαπωνία βρίσκεται σε εξαιρετική θέση με 100 αιωνόβιους ανά 100.000 κατοίκους, υστερώντας σε σχέση με το Χονγκ Κονγκ με 133.

«Η Ιαπωνία βρίσκεται στην κορυφή όλων των λιστών», δήλωσε στο Euronews Health ο Solveig Cunningham, καθηγητής που διευθύνει την έρευνα για την υγεία, τη γήρανση και τη μακροζωία στο Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Δημογραφίας της Ολλανδίας.

Ο Cunningham δήλωσε ότι αυτό πιθανότατα οφείλεται σε ένα συνδυασμό διατροφής, άσκησης και ενός υγιούς «περιβάλλοντος διαβίωσης». Αλλά η πραγματική δοκιμασία θα είναι να παρακολουθήσουμε την υγεία των ανθρώπων που μετανάστευσαν στην Ιαπωνία πριν από δεκαετίες και να δούμε αν τα πάνε τόσο καλά όσο οι γηγενείς Ιάπωνες καθώς γερνούν.

Τι οδηγεί στην ακραία μακροζωία

Η ακραία μακροζωία έχει από καιρό προβληματίσει τους επιστήμονες και έχει γοητεύσει το κοινό.

Μια δημοφιλής εξήγηση είναι η θεωρία των «μπλε ζωνών» ή των γεωγραφικών περιοχών όπου οι άνθρωποι ζουν αξιοσημείωτα λόγω της υγιεινής διατροφής, του ενεργού τρόπου ζωής, των ισχυρών κοινωνικών σχέσεων και του γενετικού συνδυασμού. Αλλά οι ερευνητές έχουν επίσης εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν αυτές οι «μπλε ζώνες» είναι πραγματικά ή απλώς λανθασμένα δεδομένα.

Μια μελέτη πέρυσι διαπίστωσε ότι υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους ορισμένες χώρες έχουν τόσους πολλούς αιωνόβιους: διοικητικά λάθη στα πιστοποιητικά γέννησης και απάτη στα συστήματα συνταξιοδότησης και κοινωνικής πρόνοιας.

Ο Cunningham δήλωσε ότι υπάρχουν πιθανώς κάποιες «αποκλίσεις δεδομένων», αλλά αυτές πιθανότατα δεν αντιπροσωπεύουν τις τάσεις μεγαλύτερης εικόνας, ειδικά επειδή οι χώρες με τους περισσότερους αιωνόβιους πληθυσμούς τείνουν να έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής συνολικά.

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά είναι μέρη όπου οι άνθρωποι γενικά ζουν περισσότερο, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ένα μεγαλύτερο ποσοστό τα καταφέρνει», είπε.

Ακόμη και χώρες με χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής μπορεί να φιλοξενούν έναν εκπληκτικό αριθμό αιωνόβιων. «Όπου το ποσοστό θνησιμότητας είναι αρκετά υψηλό νωρίς στη ζωή, οι άνθρωποι που επιβιώνουν είναι εξαιρετικά ισχυροί», δήλωσε ο Cunningham.

Προς το παρόν, υπάρχουν περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις όσον αφορά την ακραία μακροζωία, αλλά οι δημογράφοι και οι ειδικοί στον τομέα της υγείας λένε ότι τα κλειδιά για την καλή γήρανση είναι απλά: τακτική άσκηση, υγιεινή διατροφή, πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, επαρκής ύπνος, αποφυγή αλκοόλ και καπνού και διαχείριση του στρες.

Η Ικαρία μέσα στις 5 ....''αιωνόβιες'' περιοχές

Οι μπλε ζώνες είναι περιοχές του κόσμου οι οποίες πιστεύεται ότι έχουν μεγαλύτερο από το συνηθισμένο αριθμό ανθρώπων που ζουν πολύ περισσότερο από τον μέσο όρο, όπως προσδιορίστηκαν από τους Τζάνι Πες και Μισέλ Πουλέν. Έχουν τεθεί πέντε "μπλε ζώνες": Οκινάουα (Ιαπωνία), Σαρδηνία (Ιταλία), Χερσόνησος Νικόγια (Κόστα Ρίκα), Ικαρία (Ελλάδα) και Λόμα Λίντα (Καλιφόρνια, ΗΠΑ).

