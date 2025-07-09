Οι πιο παράξενες συνήθειες διάσημων συγγραφέων

Διάσημες προσωπικότητες και συγγραφείς που άφησαν πίσω τους μεγάλο έργο. Εκτός από το ταλέντο τους, είχα κάτι ακόμη κοινό, τις παράξενες, για πολλούς, συνήθειές τους.

Βιρτζίνια Γουλφ

Η διάσημη μυθιστοριογράφος έγραφε καθημερινά για 2,5 ώρες με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ποιος ήταν αυτός; Έγραφε σε ένα γραφείο ύψους 90 εκατοστών, γεγονός που της επέτρεπε να αξιολογεί τη δουλειά της από απόσταση.

Βίκτωρ Ουγκό

Ο Βίκτωρ Ουγκό λάτρευε τις προθεσμίες. Μια χαρακτηριστική προθεσμία που είχε επιβάλλει στον εαυτό του είναι να ολοκληρώσει το έργο του «Παναγία των Παρισίων» σε συγκεκριμένο διάστημα. Συγκεκριμένα άρχισε το φθινόπωρο του 1830 και ήθελε να το ολοκληρώσει μέχρι το 1831. Έτσι, αγόρασε μια τεράστια ποσότητα μελανιού και κλειδώθηκε σε ένα δωμάτιο για να μην αποκλίνει από την προθεσμία του.

Αγκάθα Κρίστι

Η Αγκάθα Κρίστι δε θα μπορούσε να μην έχει και εκείνη τις δικές της ιδιαίτερες συνήθειες. Η ίδια συνήθιζε να χρησιμοποιεί τα μήλα ως έμπνευσή της. Συγκεκριμένα έτρωγε μήλα ενώ έκανε μπάνιο στη μπανιέρα και παράλληλα της άρεσε να εξετάζει φωτογραφίες φόνων.

Πηγή: newsbeast.gr

Αυτά τα κόλπα μπορούν να σε βοηθήσουν να έχεις πιο δροσερό αέρα με τον ανεμιστήρα!