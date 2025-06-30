Μποξέρ “χτυπήθηκε” από ρεύμα μετά τη νίκη του –Έμεινε αναίσθητος, αλλα σηκώθηκε και βούτηξε σε πισίνα (βίντεο)

Απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Ταϊλάνδη, όπου ένας Ρώσος μποξέρ παραλίγο να χάσει τη ζωή του... από ηλεκτροπληξία, αμέσως μετά τη νίκη του στο «Weed Boxing Event».

Ο 29χρονος Ίβαν Παρσικόφ, με ρεκόρ 16-5-0, μόλις είχε πανηγυρίσει την τελευταία του νίκη όταν, όπως κάνουν οι περισσότεροι αθλητές, σκαρφάλωσε στα σχοινιά για να χαιρετήσει το κοινό του. Ωστόσο, μια μεταλλική κατασκευή με διαρροή ρεύματος φέρεται να τον χτύπησε, με αποτέλεσμα να σωριαστεί αναίσθητος για λίγα δευτερόλεπτα.

«Πάγωσε» ολόκληρο το σώμα του – Και μετά… βουτιά στην πισίνα!

Η στιγμή έχει καταγραφεί σε viral βίντεο που κάνει τον γύρο των social media. Ο Παρσικόφ φαίνεται να ακουμπά στο μεταλλικό πλαίσιο για να βγει από το ρινγκ, όταν ξαφνικά το σώμα του «παγώνει». Η τάση τον διαπερνά απότομα, τον ρίχνει εκτός ρινγκ, μπλέκει στα σχοινιά και καταλήγει με το κεφάλι στο πάτωμα.

Και εκεί που όλοι πίστευαν ότι έχει χάσει τις αισθήσεις του, εκείνος ξαφνικά... σηκώνεται και πηδά μέσα στην πισίνα που βρισκόταν δίπλα από το ring area, αφήνοντας το κοινό άναυδο!

Ex-One FC fighter Ivan Parshikov gets electrocuted while celebrating a victory at Weed Boxing event in Thailand. Still went for a swim 🤣 pic.twitter.com/KEPCwPC54a — Matysek (@Matysek88) June 26, 2025

Οι γιατροί του έδωσαν το «ΟΚ» – Οι ατάκες των fans

Σύμφωνα με την The Sun, ο Παρσικόφ εξετάστηκε από γιατρούς και κρίθηκε ότι δεν διατρέχει κίνδυνο. Ο ίδιος, με ιδιαίτερο χιούμορ, ανέβασε το βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram και τα σχόλια ήταν απλά επικά:

«Νέο παρατσούκλι: Charged»

«Νίκησε στο ρινγκ, αλλά βγήκε ηττημένος από το ρεύμα!»

«Είναι power bank, φορτίστηκε για όλο το βράδυ!»

«Αυτός ο αγώνας ήταν… σοκαριστικός»

