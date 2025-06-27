Γαλλία: Αστυνομικοί έκαναν περιπολία σε πλημμυρισμένους δρόμους με μουσική από τον... Τιτανικό (βίντεο)

Ένα βίντεο που έχει γίνει viral κατέγραψε περιπολικό στη Γαλλία που έπαιξε μουσική για να ελαφρύνει το κλίμα στους πλημμυρισμένους δρόμους του Παρισιού μετά τις σφοδρές καταιγίδες.

Ισχυρές βροχοπτώσεις σάρωσαν τη Γαλλία το βράδυ της Τετάρτης, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και αφήνοντας πίσω τους δύο νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Οι βροχοπτώσεις ήταν τόσο έντονες που πλημμύρισαν δρόμους στο Παρίσι και προκάλεσαν ζημιές ακόμη και στην Εθνοσυνέλευση, το κέντρο της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Η γαλλική αστυνομία ανέλαβε να περιπολεί στους πλημμυρισμένους δρόμους όχι μόνο για να διασφαλίσει τη δημόσια ασφάλεια, αλλά και για να αναπτερώσει το ηθικό των κατοίκων.

Περιπολικό έπαιζε μουσική στους πλημμυρισμένους δρόμους

Σε μια ανάλαφρη στιγμή, οι αστυνομικοί εθεάθησαν να διασχίζουν τους δρόμους ενώ τραγουδούσαν την εμβληματική μελωδία από την ταινία «Τιτανικός».

Δύο νεκροί από τις καταιγίδες στη Γαλλία

Η γαλλική υπηρεσία πολιτικής προστασίας ανακοίνωσε ότι 17 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Επιπλέον, περίπου 110.000 σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα, καθώς η κακοκαιρία έπληξε μεγάλο μέρος της χώρας μετά από μια περίοδο έντονης ζέστης.

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ένα 12χρονο παιδί σκοτώθηκε στη νοτιοδυτική Γαλλία όταν δέντρο έπεσε πάνω του, ενώ ένας άνδρας βρήκε τραγικό θάνατο στα βορειοδυτικά της χώρας όταν το τετρακίνητο ποδήλατό του προσέκρουσε σε πεσμένο δέντρο.

