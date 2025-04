Γαλλία: Αλεξιπτωτιστής μπλέχτηκε σε οροφή σταδίου και κρεμόταν πάνω από τους θεατές (βίντεο)

Ένα απροσδόκητο περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν την έναρξη ενός αγώνας για το Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης στο ράγκμπι στην Τουλούζη της Γαλλίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το France24, o εν λόγω αγώνας καθυστέρησε να ξεκινήσει καθώς ο αλεξιπτωτιστής που μετέφερε την μπάλα του αγώνα μπλέχτηκε στην οροφή του σταδίου.

Δείτε το ατύχημα του αλεξιπτωτιστή στη Γαλλία:

Les images impressionnantes de l'accident du parachutiste au Stadium de Toulouse. (crédit vidéo : @RugbyInterview) pic.twitter.com/XFmbo7MnOT — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) April 6, 2025

Κατά την κάθοδο του Γάλλου στρατιώτη το αλεξίπτωτό του φαίνεται πώς πιάστηκε στη δεξιά πλευρά της οροφής, με αποτέλεσμα να παγιδευτεί περίπου 15 μέτρα πάνω από τις εξέδρες και να κρέμεται αβοήθητος πάνω από τους θεατές.

Drama here at Toulouse. Three military parachuters have landed on the pitch and one of them is caught on the roof. Looks like we may have a delayed kick-off. pic.twitter.com/aq6m3HtnD1 — Nik Simon (@Nik_Simon88) April 6, 2025

Η πυροσβεστική κατέβασε τον αλεξιπτωτιστή

Τα πολυάριθμα βίντεο που αναρτήθηκαν στο X δείχνουν δύο πυροσβέστες να φτάνουν τελικά στον χτυπημένο αλεξιπτωτιστή μέσω της ψηλής αναδιπλώμενης σκάλας του πυροσβεστικού τους οχήματος.

Amazing scenes in Toulouse, parachutist rescued by the fire brigade, 25 minutes after he got caught on the stadium. Kick off against Sale delayed. Good to see him down safely pic.twitter.com/K0o4N2WIRd — Will Rogan (@WillRogan3) April 6, 2025

After the delayed start, EPCR Chairman Dominic McKay said: “Following the incident at le Stadium de Toulouse, we would like to extend our sincere thanks to all involved at the stadium, both clubs and the emergency services for safely returning the parachutist to the ground." pic.twitter.com/S8E0z3AR3I — Investec Champions Cup (@ChampionsCup) April 6, 2025

Το κοινό ζητωκραύγαζε

Ο αλεξιπτωτιστής αντιμετώπισε την κατάσταση με ιδιαίτερη ψυχραιμία και βοήθησε μάλιστα τους πυροσβέστες να τον απεγκλωβίσουν ξεμπερδεύοντας το αλεξίπτωτο. Όταν το κοινό του γηπέδου είδε ότι ο αλεξιπτωτιστής ήταν καλά στην υγεία του και πλέον ασφαλής άρχισε να ζητωκραυγάζει.

Όταν οι πυροσβέστες τράβηξαν τελικά το τελευταίο κομμάτι του αλεξίπτωτου από την οροφή, δέχτηκαν ένα τεράστιο χειροκρότημα και αυτοί με τη σειρά τους έβαλαν το πλήθος να τους χειροκροτήσει.

Ο αγώνας της Τουλούζ με την αγγλική ομάδα Sale ξεκίνησε στη συνέχεια με καθυστέρηση 40 λεπτών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τέμπη: Η απάντηση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για τα Πανεπιστήμια Πίζας και Γάνδης

Τέμπη: Ρίχνει αυλαία η Προανακριτική - Να ασκηθεί δίωξη στον Τριαντόπουλο προτείνει η πλειοψηφία

Τροχαίο – Χαλκιδική: Αγωνία για τη 46χρονη αστυνομικό που δίνει μάχη για τη ζωή της