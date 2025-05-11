Ποιές είναι οι 24 περιοχές όπου εκστρατεύει η ΑΑΔΕ

Απόβαση στις τουριστικές περιοχές χώρας, σε νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου, καθώς στην ηπειρωτική χώρα θα πραγματοποιήσουν εφοριακοί υπάλληλοι για τη διενέργεια δεκάδων χιλιάδων φορολογικών ελέγχων.

Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, στοχοποιήθηκαν 24 περιοχές στις οποίες θα μεταφερθούν για το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου εφοριακοί ελεγκτές από την Αττική και άλλες περιοχές, προκειμένου να περάσουν από «κόσκινο» τις τουριστικές και μη επιχειρήσεις.

Το βασικό σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπει «κατασκοπικές» δράσεις με τους εφοριακούς να εμφανίζονται ως τουρίστες στα καταστήματα και να παρακολουθούν εάν κόβονται αποδείξεις.

Φυσικά θα επεμβαίνουν, αν διαπιστώσουν πως οι αποδείξεις δεν εκδίδονται ή εκείνες που εκδίδονται δεν είναι νόμιμες ή αν χρησιμοποιούνται αδήλωτες ταμειακές μηχανές.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπει για φέτος τη διενέργεια 43.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων, αλλά ο τελικός αριθμός θα είναι υψηλότερος.

Επίσης, οι ελεγκτές θα είναι εξοπλισμένοι με κάμερες και tablet, ενώ θα είναι online με την αίθουσα επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ.

Στα tablet των ελεγκτών είναι εγκατεστημένο το λογισμικό ΕΛΕΓΧΟΣlive, μέσω του οποίου θα μπορούν:

Να αντιπαραβάλλουν και να ελέγξουν τις αποδείξεις, που διαβιβάζονται μέσω του συστήματος e-send, καθώς και τα έσοδα των πληρωμών με τη χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών.

Να ελέγχουν άμεσα τη γνησιότητα ή μη των αποδείξεων που εκδίδονται από τις ταμειακές μηχανές.

Να ελέγχουν εάν οι επιχειρήσεις έχουν διαβιβάσει τα στοιχεία στην πλατφόρμα myDATA.

Να διενεργούν άμεσες διασταυρώσεις στοιχείων που αντλούνται από τον φάκελο του ελεγχόμενου που υπάρχει στο Taxisnet.

Να αντλούν πληροφορίες για ελέγχους εξακρίβωσης από την πλατφόρμα Καταγγελίες Πολιτών, όπου υποβάλλονται καταγγελίες ή πληροφορίες, όπως και από την εφαρμογή Appodixi.

Να εκδίδουν άμεσα και να κοινοποιούν επιτόπου στον υπόχρεο το αποτέλεσμα του ελέγχου με τις παραβάσεις που εντοπίστηκαν και τα πρόστιμα που καταλογίστηκαν.

Οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ καλούνται να δηλώσουν έως τις 16 Μαΐου την προτίμησή τους για την προσωρινή απόσπασή τους σε 24 ΔΟΥ της χώρας από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο, για να ενισχύσουν τις τοπικές Δ.Ο.Υ. για τη διενέργεια μερικών επιτόπιων ελέγχων εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων.

Η απόφαση του κ. Πιτσιλή αναφέρει πως «η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αποφάσισε την εντατικοποίηση της διενέργειας μερικών επιτόπιων ελέγχων, τόσο για τον έλεγχο εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, όσο και για την καταγραφή πληροφοριών για τη συμπεριφορά των φορολογουμένων, οι οποίες καταχωρούνται και αξιοποιούνται για τη διενέργεια περαιτέρω ενεργειών της Φορολογικής Διοίκησης, με απώτερο σκοπό τον εντοπισμό της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης για φορολογούμενους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά».

Οι έλεγχοι θα διενεργούνται σε ημερήσια βάση, συμπεριλαμβανομένων των αργιών, κατά τις πρωινές, απογευματινές και βραδινές ώρες.

Σε ποιες περιοχές θα εξορμήσουν οι εφοριακοί

Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) που πρέπει να ενισχυθούν με προσωπικό για τη διενέργεια των προληπτικών ελέγχων, είναι οι ακόλουθες:

Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου Δ.Ο.Υ. Αιγίου Δ.Ο.Υ Αργοστολίου Δ.Ο.Υ Βόλου Δ.Ο.Υ Ζακύνθου Δ.Ο.Υ Ηρακλείου Δ.Ο.Υ. Θήρας Δ.Ο.Υ Καβάλας Δ.Ο.Υ Κέρκυρας Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής Δ.Ο.Υ. Κω Δ.Ο.Υ Λευκάδας Δ.Ο.Υ. Μυκόνου Δ.Ο.Υ Ν. Μουδανιών Δ.Ο.Υ. Νάξου Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου Δ.Ο.Υ. Πάρου Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου Δ.Ο.Υ Ρόδου Δ.Ο.Υ. Σάμου Δ.Ο.Υ. Σύρου Δ.Ο.Υ. Χανίων

