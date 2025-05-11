Έκρηξη στη Θεσσαλονίκη: Θα «μιλήσει» το κινητό της 38χρονης

Ενδείξεις επαφών της 38χρονης γυναίκας, που έχασε τη ζωή της τοποθετώντας τον εκρηκτικό μηχανισμό στην τράπεζα της Θεσσαλονίκης, με τον αποκαλούμενο «αριστερόχειρα ληστή» έχουν οι αξιωματικοί του «ελληνικού FBI».

Στο πλαίσιο των ερευνών, αναζητούν στοιχεία επιβεβαίωσης στο κινητό της τηλέφωνο, αλλά και στις 10 κάρτες SIM που είχε στην κατοχή του ο 36χρονος «ενοικιαστής» της Airbnb-γιάφκας.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που ερευνούν την υπόθεση, μέχρι στιγμής, δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο «αναβίωσης» της παλαιότερης… εγκληματικής συνεργασίας που είχε η 38χρονη με τον έγκλειστο κακοποιό.

Παράλληλα, εξετάζουν και δεν αποκλείουν μια επανάληψη τοποθέτησης ιδεολογικού μανδύα σε ποινικές και εκδικητικές ενέργειες, στις οποίες συνηθίζει να προβαίνει ο 37χρονος έγκλειστος «αναρχο-ληστής», όπως χαρακτηρίζει ο ίδιος τον εαυτό του.

Πέντε ενέργειες

Οπως σημειώνουν έμπειροι αξιωματικοί, το 2024, χρησιμοποιώντας εξωτερικούς συνεργούς του, προέβη σε πέντε ενέργειες με δύο διαφορετικές τρομοκρατικές επωνυμίες, με κίνητρο την εκδίκηση για την ποινική και σωφρονιστική του αντιμετώπιση. Σε αυτό το πλαίσιο ερευνούν αν η βομβιστική ενέργεια στην τράπεζα της Θεσσαλονίκης θα ήταν η πρώτη από μια σειρά σχεδιαζόμενων ενεργειών «ιδεολογικής παρέμβασης», στην εκδίκαση εκκρεμών υποθέσεών του στο Εφετείο στα μέσα Μαΐου.

Ο 36χρονος «ενοικιαστής» συνεχίζει να υποστηρίζει ότι δεν γνωρίζει τα πρόσωπα εκ μέρους των οποίων, έναντι χρηματικής αμοιβής, «έκλεισε» το διαμέρισμα-γιάφκα, μέσα στο οποίο κατασκευάστηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός. Οι ισχυρισμοί του -σε πρώτο στάδιο- φέρεται να μην έχουν πείσει τους αστυνομικούς, που κάνουν «φύλλο και φτερό» τις 10 διαφορετικές κάρτες SIM, οι οποίες εντοπίστηκαν στην κατοχή του. Αντίστοιχη έρευνα γίνεται και στο κινητό τηλέφωνο της 38χρονης, που εντοπίστηκε άθικτο μετά την έκρηξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 38χρονη είχε συλληφθεί μαζί με τον 37χρονο, ύστερα από ληστεία τράπεζας τον Σεπτέμβριο του 2021. Τότε ένα καλάσνικοφ του «αριστερόχειρα» ληστή είχε εντοπιστεί σε σακίδιο πλάτης που είχε στην κατοχή της. Για αυτήν την υπόθεση είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης.

Εννέα πυροκροτητές, περισσότερα από τέσσερα μέτρα βραδύκαυστο φιτίλι, μπουκάλια με εκρηκτική ύλη σε υγρή μορφή και ένα κιλό ζελατοδυναμίτιδα. Τα παραπάνω ευρήματα που εντοπίστηκαν μετά την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. στο Airbnb στα Λαδάδικα, μαρτυρούν ότι οι εντολείς της βομβιστικής επίθεσης, πιθανότατα, σχεδίαζαν άμεσα και άλλες εκρηκτικές ενέργειες. Σε αυτό συνηγορεί η αστυνομική εκτίμηση ότι ο 36χρονος ενοικιαστής μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό μέσα σε ένα σακίδιο πλάτης, το οποίο παρέλαβε από το μετρό Θεσσαλονίκης και μετέφερε στο διαμέρισμα, ακολουθώντας οδηγίες του άγνωστου εντολέα, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται.

Σε περίπτωση που αποδειχθεί εμπλοκή του «αριστερόχειρα ληστή», έμπειροι αξιωματικοί σημειώνουν ότι οι ενέργειες ενδεχομένως να είχαν στόχο -μέσω κλιμάκωσης- να ασκήσουν πιέσεις με φόντο την εκδίκαση υπόθεσής του στο Εφετείο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 37χρονος, χρησιμοποιώντας τις ταμπέλες «Ενοπλη Απάντηση» και «Σύμπραξη Εκδίκησης», μαζί με εννέα συνεργούς του, προέβη σε πέντε ενέργειες, ανάμεσα στις οποίες και την αποστολή δέματος-βόμβας με αποδέκτη την πρόεδρο Εφετών Θεσσαλονίκης. Μεταξύ των συλληφθέντων για αυτήν τη δραστηριότητα, ήταν ένας οπλουργός της Πολεμικής Αεροπορίας και ένας πολυβολητής του Στρατού Ξηράς. Αυτές οι διασυνδέσεις είχαν προκαλέσει προβληματισμό στις Αρχές, που πλέον αναζητούν τους νέους προμηθευτές που «τροφοδότησαν» την ομάδα στα Λαδάδικα.

Σε μια προσπάθεια εντοπισμού συνδετικών κρίκων, οι αστυνομικοί προέβησαν σε έρευνες κελιών στις φυλακές Νιγρίτας Σερρών, Κορυδαλλού, Κορίνθου και Διαβατών, εγκλείστων για την προηγούμενη υπόθεση τοποθέτησης εκρηκτικών μηχανισμών και αποστολής δέματος-βόμβα στην πρόεδρο Εφετών, χωρίς, προς το παρόν, να έχουν προκύψει αξιοποιήσιμα στοιχεία.

Οι 5 στόχοι

Δικαστικοί, σωφρονιστικοί υπάλληλοι, ακόμα και η πρώην γενική γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, είχαν βρεθεί στη «λίστα» του «αριστερόχειρα ληστή», που οργάνωνε μέσα από τις φυλακές εκδικητικές επιθέσεις εις βάρος προσώπων που ήταν υπεύθυνα για τη δικαστική και σωφρονιστική αντιμετώπισή τους. Είναι ενδεικτικό ότι στην κατοχή του είχε βρεθεί σημειωματάριο, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα τεσσάρων εισαγγελέων και ενός αστυνομικού διευθυντή, που είχαν ασχοληθεί με υποθέσεις για τις οποίες κατηγορείται.

Στη Λάρισα και το Χαϊδάρι είχαν στοχοποιηθεί σωφρονιστικοί υπάλληλοι, στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης άγνωστος κούριερ κατάφερε να περάσει εκ μέρους του 37χρονου παγιδευμένο φάκελο με στόχο την πρόεδρο Εφετών, με την έκρηξη να αποτρέπεται λόγω της… παρατηρητικότητας του συζύγου της, ενώ στον σχεδιαζόμενο εκφοβισμό της πρώην γ.γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής το σχέδιο «ναυάγησε», λόγω λάθους στη συνδεσμολογία του μηχανισμού, αλλά και λόγω λάθους… διεύθυνσης.

Τις εκδικητικές ενέργειες της «Ενοπλης Απάντησης» και της «Σύμπραξης Εκδίκησης» είχαν συνοδεύσει δύο χτυπήματα με ιδεολογικό μανδύα σε υποκατάστημα τράπεζας στην οδό Τριών Ιεραρχών στα Πετράλωνα και σε κατασκευαστική εταιρία που συνδεόταν με το στέγαστρο Καλατράβα, στην οδό Ηούς στη Κηφισιά.

Μέσα από μια σειρά από καταγεγραμμένες συνομιλίες, ακόμα και από τηλέφωνα καταστημάτων κράτησης, οι Αρχές κατάφεραν να συνδέσουν τις παραπάνω ενέργειες με τον 37χρονο έγκλειστο «αριστερόχειρα ληστή», που σε σειρά από τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με έτερο συλληφθέντα εκφράζει τη βούλησή του για μελλοντικές αξιόποινες πράξεις.

«Κοίτα αυτό που σου λέω για τον γκριζομάλλη, ρε αδελφέ, μία φορά φτιάξ’ το, ρε φίλε. Είστε Λάρισα, πώς δεν μπορείτε να το κάνετε; Εγώ τα έκανα, όταν ήμουν εκεί, όλα, ρε φίλε», λέει σε τηλεφώνημά του ο 37χρονος υποκινητής των επιθέσεων αναφερόμενος σε έναν από τους στόχους του, τον διευθυντή των φυλακών Λάρισας.

Ο ΟΠΛΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΥΒΟΛΗΤΗΣ

Οι «στρατιωτικοί» που βρέθηκαν στο επίκεντρο των ερευνών

Στο «κάδρο» των ερευνών για τις εκδικητικές επιθέσεις είχε βρεθεί ο ρόλος ενός κατηγορούμενου οπλουργού της Πολεμικής Αεροπορίας, που πριν από τη σύλληψή του βρισκόταν σε μακρά αναρρωτική άδεια. Ο στρατιωτικός, που είχε αποκτήσει επαφές με τους ποινικούς συνεργούς του, φέρεται να εργαζόταν στο παρελθόν σε αποθήκη στην οποία κατέστρεφαν παλαιά πυρομαχικά στην Αυλίδα.

Ενας άλλος κατηγορούμενος, πολυβολητής του Στρατού Ξηράς που υπηρετούσε στο Πεντάγωνο (υπό παραίτηση), άφησε αποτύπωμα και DNA στον απενεργοποιημένο εκρηκτικό φάκελο με ζελατινοδυναμίτιδα, τον οποίο, αν άνοιγε η πρόεδρος Εφετών, το αποτέλεσμα θα ήταν θανατηφόρο.

Το όνομα του πολυβολητή είχε συμπεριληφθεί σε καταγγελία το 2012 για τα άτομα που συμμετείχαν σε βομβιστική επίθεση στο σπίτι δικαστικής λειτουργού στον Χολαργό. Την εντολή φέρεται να είχαν δώσει αρχηγικά μέλη της Greek Mafia, καθώς η δικαστική λειτουργός εκδίκαζε υπόθεσή τους. Ο πολυβολητής φέρεται να ήταν σε αποστολή στο Αφγανιστάν και δεν του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες. Είναι παντρεμένος με αστυνομικό, ενώ ο κουνιάδος του είναι διοικητής σε Α.Τ. των νοτίων προαστίων.

Σε διαγραμμένο βίντεο που ανακτήθηκε από το κινητό τηλέφωνο του 42χρονου οπλουργού της Πολεμικής Αεροπορίας αποτυπώνεται η εναπόθεση του εκρηκτικού φακέλου, με παραλήπτρια την πρόεδρο Εφετών Θεσσαλονίκης, σε ταχυδρομικό κουτί σε περιοχή της Αττικής. Ο 42χρονος φαίνεται να αφήνει τον φάκελο με το εκρηκτικό περιεχόμενο, λαμβάνοντας μέτρα προστασίας, φορώντας γάντια και ένα πανί, προκειμένου να μην αφήσει γενετικό υλικό και αποτυπώματα, ενώ με το άλλο χέρι κρατά το κινητό του τηλέφωνο καταγράφοντας τη στιγμή. Πιθανότατα, ήταν ένα αποδεικτικό στοιχείο με αποδέκτες τους εντολείς της κατασκευής του μηχανισμού και της αποστολής του προς τη δικαστική λειτουργό.

Οι Αρχές εξετάζουν αν μέσα από τις επαφές του 37χρονου «αριστερόχειρα ληστή» και των κατηγορουμένων για τη δράση της «Ενοπλης Απάντησης» και της «Σύμπραξης Εκδίκησης» θα βρεθούν στοιχεία που θα συνδέσουν τον ίδιο με την έκρηξη στην τράπεζα της Θεσσαλονίκης.

