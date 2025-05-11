Η Τζένη Θεωνά επιβεβαίωσε την εγκυμοσύνη της ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας

Τη γιορτή της Μητέρας ανακοίνωσε η Τζένη Θεωνά πως είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της. Η ηθοποιός μοιράστηκε δύο φωτογραφίες της με φουσκωμένη κοιλιά και στη μία από αυτές πόζαρε με τον έξι ετών γιο της, Αρίωνα.

«Aρίωνα μου Εσύ. Mάμα στα κρυφά. Mαμά στα φανερά. Ευτυχισμένη μαμά. Χρόνια Πολλά σε όλες τις μητέρες. Οι μαμάδες είναι ηρωίδες.. ενώ κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε. Εύχομαι όλες οι γυναίκες, που το επιθυμούν, να είναι σε θέση να μεγαλώνουν τα παιδιά τους αβίαστα και όπως το ονειρεύονται, δίχως υπεράνθρωπη προσπάθεια και θυσίες, αλλά με στήριξη, από τους θεσμούς και το εργασιακό περιβάλλον. Εύχομαι όλες οι μαμάδες να έχουν την ευκαιρία, να βιώσουν τη μητρότητα περισσότερο σαν απόλαυση», έγραψε η ηθοποιός.

