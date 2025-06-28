Εσείς γνωρίζετε τι σημαίνει η ημερομηνία λήξης στο πλαστικό μπουκάλι;

Σίγουρα έχεις πιει νερό από πλαστικό μπουκαλάκι. Επίσης, σίγουρα έχεις δει ότι πάνω του, υπάρχει ημερομηνία λήξης. Το θέμα είναι, γιατί;

Φυσικά και το νερό δεν λήγει. Είναι ασφαλές όταν αποθηκεύεται σε δροσερό μέρος για περίπου έξι μήνες. Ακόμη κι όταν το βλέπεις με φυσαλίδες, το δοκιμάζεις κι έχει κάπως αλλοιωμένη γεύση – ξέρεις, όπως τις φορές που το αφήνεις όλο το βράδυ σε ποτήρι δίπλα σου – δεν χαλάει.

Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται στο πλαστικό από το οποίο είναι φτιαγμένο το μπουκάλι. Ειδικά όταν αυτό το βλέπει ήλιος, το PET πλαστικό αρχίζει να αποσυντίθεται και μόριά του, μπαίνουν στο νερό που αργότερα θα πιείς. Αυτόματα, γίνεται βλαβερό για την υγεία σου.

Αν, λοιπόν, βρεις κανένα ξεχασμένο πλαστικό μπουκαλάκι, μην το πιεις αν δεν ελέγξεις την ημερομηνία λήξης – συνήθως, βρίσκεται κάτω από το καπάκι.

Πηγή: jenny.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

