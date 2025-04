Αρκούδα εισέβαλε στην αυλή σπιτιού για να κάνει... τσουλήθρα

Ποιος είπε ότι στις αρκούδες δεν αρέσει το παιχνίδι; Αντιθέτως, μια «περίεργη» μαύρη αρκούδα εισέβαλε στην πίσω αυλή του σπιτιού μιας οικογένειας στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ με σκοπό να χρησιμοποιήσει την τσουλήθρα των παιδιών.

Η οικογένεια αφού κλειδώθηκε μέσα στο σπίτι, στη συνέχεια κατέγραψε σε βίντεο την παιχνιδιάρα αρκούδα που σκαρφάλωσε στην τσουλήθρα και αφού έπαιξε για λίγο, στη συνέχεια πήρε τον δρόμο προς το δάσος.

So cute! Watch this bear go down a slide in the backyard of this family's home! 🐻 #Connecticut #AnimalAntics #funnyanimals pic.twitter.com/uvWiOvF0Zs

— CBS7 (@CBS7News) April 25, 2025