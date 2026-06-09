Άνοιγαν δρόμο και βρήκαν θαλάσσιο σκάφος 3.500 ετών κάτω από την άσφαλτο (βίντεο)

Μερικές φορές, η ιστορία δεν βρίσκεται σε μουσεία, ούτε σε αρχαίους ναούς. Βρίσκεται κάτω από έναν δρόμο που ετοιμάζεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία. Αυτό συνέβη στο Ντόβερ της Αγγλίας, όταν εργάτες που δούλευαν στα έργα του δρόμου A20, ανάμεσα στο Φόλκστοουν και το Ντόβερ, έπεσαν πάνω σε κάτι που κανείς δεν περίμενε.

Στις 28 Σεπτεμβρίου 1992, περίπου έξι μέτρα κάτω από την άσφαλτο, εμφανίστηκαν κομμάτια ξύλου που στην αρχή θα μπορούσαν να μοιάζουν με απλά θαμμένα υπολείμματα. Δεν ήταν. Οι αρχαιολόγοι κατάλαβαν γρήγορα ότι είχαν μπροστά τους τμήμα ενός σκάφους ηλικίας περίπου 3.500 ετών, φτιαγμένου από δρύινες σανίδες που είχαν ενωθεί με φυτικές ίνες.

Ένα σκάφος κάτω από έναν σύγχρονο δρόμο

Η ανακάλυψη ήταν εντυπωσιακή ακριβώς επειδή ένωσε δύο εντελώς διαφορετικές εποχές στο ίδιο σημείο. Από πάνω, ένας σύγχρονος δρόμος για αυτοκίνητα. Από κάτω, ένα σκάφος της Εποχής του Χαλκού, φτιαγμένο με τεχνικές που μαρτυρούν γνώση, εμπειρία και εξαιρετική επιδεξιότητα.

Το σκάφος του Ντόβερ δεν ήταν ένα απλό κομμάτι ξύλου που σώθηκε τυχαία. Ήταν κατασκευή με δρύινες σανίδες, οι οποίες είχαν «ραφτεί» μεταξύ τους με δεσίματα από φυτικές ίνες. Η τεχνική αυτή δείχνει έναν τρόπο ναυπήγησης πολύ παλιό, πριν από τα μέταλλα, τις μηχανές και τις σύγχρονες μεθόδους σύνδεσης.

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Το πιο παράξενο για πολλούς είναι ότι το σκάφος βρέθηκε κάτω από τη σημερινή πόλη, μακριά από την εικόνα που έχουμε για μια βάρκα δίπλα στο νερό. Όμως το τοπίο αλλάζει μέσα στους αιώνες. Ποτάμια, όχθες, λάσπη, υγρότοποι και ιζήματα μπορούν να γίνουν στεριά, πάνω στην οποία αργότερα χτίζονται δρόμοι, σπίτια και υποδομές.

Η σημασία του ευρήματος δεν περιορίζεται στην ηλικία του. Το Ντόβερ ήταν ανέκαθεν περιοχή συνδεδεμένη με τη θάλασσα και τη μετακίνηση. Ένα τέτοιο σκάφος δείχνει ότι οι κοινότητες της εποχής δεν ζούσαν αποκομμένες, αλλά είχαν τεχνικές γνώσεις για μεταφορές, επαφές και πιθανώς ανταλλαγές.

Η συντήρησή του ήταν εξίσου δύσκολη με την ανακάλυψή του. Ξύλο που έχει μείνει θαμμένο για χιλιάδες χρόνια μπορεί να καταστραφεί γρήγορα όταν βγει από το περιβάλλον που το προστάτευε. Γι’ αυτό τα τμήματα του σκάφους αφαιρέθηκαν με μεγάλη προσοχή και πέρασαν από μακρά διαδικασία συντήρησης.

Σήμερα, το σκάφος του Ντόβερ θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της Εποχής του Χαλκού στη Βρετανία.

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