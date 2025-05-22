Τι είναι το «Ice Cream Manicure» και γιατί θα είναι η τάση στα νύχια για το καλοκαίρι;

Μια ανανεωμένη εκδοχή των nude νυχιών έρχεται να κυριαρχήσει το καλοκαίρι του 2025, παντρεύοντας το διαχρονικό γαλλικό μανικιούρ με παιχνιδιάρους χρωματικούς συνδυασμούς και γυαλιστερό φινίρισμα.

Το αποτέλεσμα είναι μια ευέλικτη τάση νυχιών που ονομάζεται «Ice Cream manicure». Αυτή η τάση δίνει νέα ζωή στο nude, ντύνοντάς το με μια σχεδόν καραμελένια υφή και μια φρέσκια, καλοκαιρινή διάθεση.

Η έμπνευση για το μανικιούρ του καλοκαιριού δεν προέρχεται μόνο από το ίδιο το παγωτό, αλλά και από την αισθητική του. Δημιουργός του είναι η Harrier Westmoreland, γνωστή nail artist με πελάτισσες όπως η Ζεντάγια και η Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι.

Η πιο διαχρονική εκδοχή του γαλλικού μανικιούρ

Το αποτέλεσμα είναι μινιμαλιστικό αλλά φωτεινό, η ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην κομψότητα και την παιχνιδιάρικη διάθεση -μια εναλλακτική λύση στα συνηθισμένα παστέλ της άνοιξης.

Η χαρακτηριστική εμφάνιση του μανικιούρ Ice Cream συνδυάζει τη λάμψη με την απαλότητα, δημιουργώντας ένα look που μοιάζει να έχει εμπνευστεί τόσο από την υφή του παγωτού όσο και από το γλασαρισμένο εφέ ενός σιροπιού. Το γυαλιστερό βερνίκι δίνει έντονη λάμψη, ενώ το σχήμα του νυχιού –είτε στρογγυλεμένο, είτε πιο αιχμηρό ή αμυγδαλωτό– ενισχύει την εκλεπτυσμένη όψη του.

Ουσιαστικά, η λευκή άκρη μοιάζει να λιώνει απαλά στη ροζ βάση, σαν να πρόκειται για παγωτό γάλακτος με επικάλυψη φράουλας. Σε αντίθεση με τα διαφανή ή nude νύχια, το μανικιούρ παγωτού προσφέρει έναν ιδανικό συνδυασμό φυσικής εμφάνισης και χρωματικής έκφρασης. Αν και οι αποχρώσεις του λευκού και του ροζ παραμένουν βασικές, μπορείτε να πειραματιστείτε προσθέτοντας και άλλες «γεύσεις», δίνοντας τη δική σας πινελιά στο αποτέλεσμα.

Προετοιμασία

Για να πετύχετε αυτό το ιδιαίτερο μανικιούρ, ξεκινήστε προετοιμάζοντας σωστά τα νύχια. Δημιουργήστε ένα λείο, στρογγυλεμένο σχήμα στο μήκος που επιθυμείτε και λιμάρετέ τα με ένα buffer. Ενυδατώστε καλά με έναν ενισχυτικό ορό, ειδικά αν τα νύχια σας είναι εύθραυστα. Έπειτα, εφαρμόστε μια ενισχυτική βάση και αφήστε τη να στεγνώσει καλά.

