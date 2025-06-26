Σύνδεση POS – IRIS: Πρόστιμο έως 20.000 ευρώ σε όσους δεν συμμορφωθούν

Αντιμέτωπες με πρόστιμο 10.000 ευρώ για όσες τηρούν απλογραφικό και 20.000 ευρώ εφόσον τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα θα είναι όσες επιχειρήσεις από την 1η Νοεμβρίου δεν έχουν προχωρήσει στη διασύνδεση των POS με το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS.

Tα παραπάνω πρόστιμα μειώνονται κατά 50% όταν επιβάλλονται σε χρήστες τερματικών «EFT/POS» που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων. Σχετική διάταξη περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και την εναρμόνισή του με τον ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Νοεμβρίου του 2025, όλα τα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα θα είναι υποχρεωμένα να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS. Ενδεικτικό της ταχύτητας με την οποία επεκτείνεται το σύστημα IRIS είναι το γεγονός ότι οι άμεσες πληρωμές στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν σήμερα το 25% του συνόλου, ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που είναι στο 20,9%.

Τα βήματα που ακολουθούν είναι ο διπλασιασμός του ανώτατου ορίου συναλλαγών μέσω IRIS, από τα 500 στα 1.000 ευρώ την ημέρα, που πρόκειται να υλοποιηθεί τις επόμενες ημέρες:

RIS P2P: Όριο €500 ημερησίως για άμεσες μεταφορές χρημάτων μεταξύ φίλων.

IRIS P2B: Όριο €500 ημερησίως για άμεσες πληρωμές σε ελεύθερους επαγγελματίες/ ατομικές επιχειρήσεις.

Όπως έχει ανακοινώσει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μέχρι τα τέλη του 2025 το ημερήσιο όριο μεταφορών χρημάτων μέσω IRIS θα αυξηθεί στα 1.000 ευρώ για συναλλαγές μεταξύ φίλων και 1.000 ευρώ για συναλλαγές με επαγγελματίες. Ωστόσο το μηνιαίο αθροιστικό όριο θα ανέρχεται στο ποσό των 5.000 ευρώ, για μεταφορές μεταξύ φυσικών προσώπων. Για τις εμπορικές συναλλαγές διατηρείται το καθεστώς χωρίς όρια.

Τα δεδομένα για χρήστες και συναλλαγές

Το α’ τρίμηνο του έτους οι εκκαθαρισμένες συναλλαγές μέσω φίλων (P2P) ανήλθαν σε 17.518.770 έναντι 8.836.268 το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024, με τις συναλλαγές να είναι ενισχυμένες κατά 8.682.502 ή αλλιώς αυξημένες κατά 98,3%. Σε σχέση με το 2023, το ποσοστό αύξησης είναι εντυπωσιακό καθώς έφτασε στο 465,1% δηλαδή επιπλέον 14.418.426 συναλλαγές ενώ σε σύγκριση με το 2022 εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 2.174,2% ή επιπλέον 16.748.448 συναλλαγές.

Οι χρήστες του IRIS Person to Person στις 31 Μαρτίου 2025 ανέρχονταν σε 3.642.673 με προοπτική να ξεπεράσουν τα 4 εκατ. εντός του έτους. Το μέγεθος αυτό είναι αυξημένο κατά 46,7% έναντι του 2024, 135,9% έναντι του 2023 και κατά 270,8% έναντι του 2022. Είναι χαρακτηριστικό από τον Ιανουάριο έως το Μάρτιο του 2025 εγγράφηκαν 213.355 νέοι χρήστες στην κατηγορία IRIS P2P.

Το ίδιο διάστημα οι εκκαθαρισμένες συναλλαγές IRIS με επαγγελματίες (P2B) ανήλθαν συνολικά σε 379.348 έναντι 74.269 το α΄ τρίμηνο του 2024, περισσότερες κατά 305.079, σημειώνοντας αύξηση 410,8%. Σε σύγκριση με τους πρώτους 3 μήνες του 2023 η αύξηση φτάνει στο 4.671,7% και κατά 9.799,5% σε σχέση με το 2022. Οι χρήστες του IRIS P2B ανέρχονταν σε 562.548, μέγεθος ενισχυμένο κατά 112,1% συγκριτικά με την τελευταία ημέρα του 3μήνου του 2024, κατά 492,2% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2023 και κατά 769,8% σε σχέση με το 2022. Από τον Ιανουάριο έως το Μάρτιο του 2025 εγγράφηκαν 5.267 νέοι χρήστες στην συγκεκριμένη κατηγορία.

Οι εκκαθαρισμένες συναλλαγές IRIS Commerce, το πρώτο τρίμηνο του έτους ανήλθαν σε 2.736.199 αυξημένες κατά 106,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αν ο αριθμός αυτό συγκριθεί με το α΄ τρίμηνο του 2023 τότε το ποσοστό αύξησης φτάνει στο 273,9% και σε σχέση με το 2022 στο 498,2%.

Πηγή: Ναυτεμπορική

