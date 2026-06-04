ΟΠΕΚΕΠΕ: Αθώος ο Κώστας Ανεστίδης για τις επιδοτήσεις

Αποδεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, το Συμβούλιο Εφετών εξέδωσε σχετικό βούλευμα, κρίνοντας ότι ο ελεγχόμενος αγρότης είχε δηλώσει νομίμως όλα τα περιουσιακά του στοιχεία και τα χρήματα στους λογαριασμούς του.

Υπενθυμίζεται ότι τα περιουσιακά στοιχεία και οι τραπεζικοί λογαριασμοί του αγροτοσυνδικαλιστή είχαν δεσμευθεί παραμονή Χριστουγέννων 2025 με διάταξη του εισαγγελέα, που εποπτεύει το «ελληνικό FBI» Δημήτρη Γκύζη και ενώ βρσίκονταν σε εξέλιξη μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις.

«Ανακούφιση, συγκίνηση και ηθική ικανοποίηση» δήλωσε ότι αισθάνεται ο Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος μιλώντας στο ThessPost.gr για την απαλλαγή από την υπόθεση του ΟΠΕΠΕΚΕ σημείωσε πως «ευτυχώς, κάποιοι ευσυνείδητοι δικαστικοί λειτουργοί λειτούργησαν σωστότατα και θα τους ευχαριστήσω. Θα δούμε τώρα εάν θα δοθεί εντολή ή αν θα τρέχουμε εμείς να δώσουμε εντολή να αποδεσμεύσουν τα έγγραφα».

Μάλιστα, προανήγγειλε ότι θα προβεί στην υποβολή μήνυσης εις βάρος όσων τον ενέπλεξαν στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων.

«Εννοείται ότι θα κάνω μήνυση, θα ζητήσουμε τον φάκελο, να δούμε ποιοι υπέγραψαν, γιατί εδώ ευθύνονται πολλοί. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η οικονομική υπηρεσία που έκανε τον έλεγχο, ευθύνονται όλοι. Ποιοι υπέγραψαν, ποιοι το έκαναν κακουργηματική πράξη και με έλεγχαν για 122.000 ευρώ, και δεν βρέθηκε ούτε ένα ευρώ», είπε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σφραγίδες με "μαϊμού" ΑΦΜ, χρυσές λίρες, ναρκωτικά και τουφέκια βρήκαν οι αρχές στο νέο κύκλωμα

Κρήτη - μεταναστευτικό: Ραγδαία αύξηση των ροών τον Μάιο στα νότια

Ηράκλειο: Τον σταμάτησε στον δρόμο και του είπε ότι θέλει να αυτοκτονήσει