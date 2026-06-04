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ΚΟΣΜΟΣ
Φινλανδία: Άνδρας κατηγορείται ότι κακοποίησε 361 παιδιά μέσω κοινωνικής δικτύωσης
βία - κακοποίηση - παιδί
clock 09:20 | 04/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Για σεξουαλική κακοποίηση361 παιδιών μέσω των social media και διανομή παιδικής πορνογραφίας κατηγορείται άνδρας στη Φινλανδία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία της χώρας.

Τα θύματα ήταν μεταξύ 9 και 15 ετών τη στιγμή των αδικημάτων, τα οποία σημειώθηκαν μεταξύ 2019 και 2022, ωστόσο η εισαγγελία αποφάσισε να μην ασκήσει δίωξη σε τρεις από αυτές τις υποθέσεις.

Η φινλανδική αστυνομία δήλωσε τον Δεκέμβριο του 2025 ότι διερευνά την υπόθεση και «ως βασικός ύποπτος είναι ένας 27χρονος άνδρας ο οποίος φέρεται να διέπραξε 364 σεξουαλικά αδικήματα κατά παιδιών».

Χιλιάδες βίντεο και εικόνες αγνώστων παιδιών ανακαλύφθηκαν στο κινητό τηλέφωνο του άνδρα το 2022, όταν η αστυνομία το έψαξε στο πλαίσιο ξεχωριστής ποινικής έρευνας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο άνδρας είχε έρθει σε επαφή με τα παιδιά μέσω της πλατφόρμας Snapchat, ζητώντας τους να τραβήξουν και να του στείλουν φωτογραφίες τους ή βίντεο ελάχιστα ντυμένα ή γυμνά. Τους είχε επίσης ζητήσει να προβούν σε σεξουαλικές πράξεις, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, οι κύριες κατηγορίες αφορούν διακεκριμένη σεξουαλική βία εις βάρος παιδιών και διανομή εικόνων που απεικονίζουν παιδιά σε καταστάσεις σεξουαλικής φύσης.

Ο άνδρας παραδέχτηκε μερικές από τις πράξεις του κατά τη διάρκεια της έρευνας. Η δίκη του αναμένεται να ξεκινήσει φέτος τον Σεπτέμβριο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

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