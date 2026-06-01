Καλομοίρα: «Έχουμε περάσει δύο φορές κρίση στον γάμο μας»

Η Καλομοίρα βρέθηκε καλεσμένη στο νέο επεισόδιο του «AnesΤea The Podcast» και μίλησε για τον γάμο της με τον Γιώργο Μπουσάλη αλλά και για την κρίση στη σχέση τους.

«Κάνω τέσσερα χρόνια ψυχοθεραπεία, αλλά είχα κάνει και παλαιότερα. Μέσα από την ψυχοθεραπεία κατάλαβα πολλά πράγματα για τη σχέση με τον μπαμπά μου, αλλά και άλλα θέματα με τον σύζυγό μου. Για παράδειγμα, αν ο Γιώργος μου πει κάτι αρνητικό ή κάτι που δεν του αρέσει, με πειράζει πολύ. Όταν μου κάνει αρνητικά σχόλια ο κόσμος δεν με νοιάζει. Έτσι το έψαξα και ανακάλυψα ότι φταίει ο μπαμπάς μου.

Με τον Γιώργο είμαστε 20 χρόνια μαζί και παντρεμένοι 15. Θα έλεγα ότι ήταν σαν να παντρεύτηκα τρεις φορές τον ίδιο άντρα. Στην αρχή ήταν πιο νέος και πιο νευρικός. Τώρα είναι πιο ήρεμος και σκέφτεται περισσότερο πώς θα μου μιλήσει. Δεν είναι τόσο απότομος. Στην αρχή της σχέσης μας, ο Γιώργος ζήλευε λίγο, αλλά μετά καθόλου. Εγώ ζηλεύω πιο πολύ από τον Γιώργο. Στην αρχή έψαχνα κινητά και τέτοια, αλλά πλέον του έχω εμπιστοσύνη", είπε χαρακτηριστικά.

«Ο Γιώργος για μένα είναι προτεραιότητα, και κάνω πάντα αυτά που θέλει. Αν ο άντρας σου είναι καλός μαζί σου, και σε προσέχει, γιατί να μην το κάνεις; Έχουμε περάσει δύο φορές κρίση στον γάμο μας. Περάσαμε μία δύσκολη περίοδο όταν με είχε νευριάσει πάρα πολύ με κάτι. Είχα κλείσει μία δουλειά και ήμουν πολύ ενθουσιασμένη γιατί δεν είχα δουλέψω για πολύ καιρό. Κάναμε μίτινγκ όλη η οικογένεια και συμφωνήσαμε να το κάνω. Όταν έφυγα, μετά από τρεις μέρες έγινε της μουρλής. Δεν μπορούσα να φύγω απ’ τη δουλειά όμως, γιατί την είχα κλείσει. Μετά ηρέμησαν τα πράγματα, τα βρήκαμε και αυτό μας έδεσε περισσότερο. Αν μάθαινα ότι ο Γιώργος με απάτησε θα πονούσα πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι θα έκανα. Μπορεί και να τον συγχωρούσα».

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