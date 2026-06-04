Σοκαριστικό τροχαίο: Μητέρα σώζει το παιδί της δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση! (βίντεο)

Σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Ναύπακτο όπου μία μητέρα πήδηξε αγκαλιά με το παιδί της προσπαθώντας να το σώσει από ένα αυτοκίνητο που ερχόταν κατά πάνω τους.

Το τροχαίο προκάλεσε ένας ηλικιωμένος οδηγός που έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, το οποίο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και κατέληξε στο πεζοδρόμιο, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Το όχημα εξετράπη της πορείας του, παρασύροντας σταθμευμένα δίκυκλα, ενώ στη συνέχεια προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο-ντοκουμέντο που έχει δει το φως της δημοσιότητας, η γυναίκα έχει παρκαρισμένο το αυτοκίνητό της σε δρόμο της Ναυπάκτου όταν, κατά την προσπάθειά της να στο τακτοποιήσει το μικρό παιδί της, αντιλαμβάνεται ότι ένα άλλο όχημα, που κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, κατευθύνεται προς το μέρος και κατά πάνω τους.

Η αντίδρασή της είναι άμεση, παίρνοντας το παιδί αγκαλιά και καταφέρνοντας να απομακρυνθούν από το σημείο δευτερόλεπτα προτού το δεύτερο όχημα χτυπήσει το αυτοκίνητό της, πέφτοντας στην είσοδο του μαγαζιού που βρίσκονταν ακριβώς δίπλα από το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το ατύχημα υπήρξε μόνο ελαφρύς τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, καθώς και δυνάμεις της Τροχαίας Ναυπάκτου όπου διενεργούν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

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