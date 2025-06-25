Επίδομα αδείας: Αυξημένο για όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό

Το επίδομα άδειας καλοκαιριού 2025 φέτος θα είναι αυξημένο για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Οι δικαιούχοι που αμείβονται με κατώτατο μισθό θα λάβουν για επίδομα αδείας 589,41 ευρώ, αύξηση από τα 556,05 ευρώ του προηγούμενου έτους. Η αύξηση στο επίδομα αδείας συνδέεται άμεσα με την αύξηση στον κατώτατο μισθό.

Πότε καταβάλλεται το επίδομα άδειας στους δικαιούχους

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το επίδομα άδειας καλοκαιριού πρέπει να προκαταβάλλεται κατά την έναρξη της άδειας. Από τη στιγμή που ο εργαζόμενος καταθέσει αίτημα, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να την εγκρίνει εντός δύο μηνών, μαζί με το αντίστοιχο επίδομα άδειας.

Εφόσον ο εργοδότης δεν παραχωρήσει άδεια εγκαίρως, ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να λάβει διπλές αποδοχές άδειας μόλις τελειώσει το ημερολογιακό έτος. Σημαντικό είναι ότι δεν διπλασιάζεται το επίδομα άδειας σε αυτή την περίπτωση.

Υπολογισμός επιδόματος άδειας για δικαιούχοι

Οι εργαζόμενοι μπορούν να υπολογίσουν το ποσό που δικαιούνται μέσω της online εφαρμογής του ΚΕΠΕΑ, στην επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού. Η χορήγηση ετήσιας άδειας βασίζεται στο ημερολογιακό έτος. Από την πρώτη χρονιά απασχόλησης, ο εργαζόμενος δικαιούται αναλογία ετήσιας άδειας, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται πενθήμερο ή εξαήμερο.

