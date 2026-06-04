Ένωση Αστυνομικών Ηρακλείου: Καθυστερεί η ενίσχυση των υπηρεσιών του νομού

Την έντονη ανησυχία της για τις καθυστερήσεις στην ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών του Ηρακλείου εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, ζητώντας από την πολιτική και φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση των σχετικών δεσμεύσεων.

Όπως επισημαίνει η Ένωση, παρά τις εξαγγελίες για ενίσχυση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσαράς και των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων, οι διαδικασίες παραμένουν σε εκκρεμότητα, με αστυνομικούς που έχουν ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες να εξακολουθούν να αναμένουν την τοποθέτησή τους στην Κρήτη.

Αναλυτικά η επιστολή της ΕΑΥΝΗ έχει ως εξής:

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην υλοποίηση της εξαγγελθείσας ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών του Νομού Ηρακλείου και ιδιαίτερα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσαράς και των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Τ.Α.Ε.). Εξαγγελίες τις οποίες η Ένωσή μας είχε χαιρετίσει με ικανοποίηση.

Παρά τις δημόσιες δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας για ουσιαστική ενίσχυση των υπηρεσιών της Κρήτης, οι διαδικασίες παραμένουν στάσιμες, με αποτέλεσμα δεκάδες συνάδελφοι που έχουν ολοκληρώσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες να εξακολουθούν να βρίσκονται σε καθεστώς αναμονής, χωρίς καμία επίσημη ενημέρωση για το πότε θα υλοποιηθούν οι μετακινήσεις τους.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογη αναστάτωση και αβεβαιότητα. Πολλοί συνάδελφοι, έχοντας εμπιστευθεί τις σχετικές δεσμεύσεις, έχουν ήδη λάβει σημαντικές προσωπικές και οικονομικές αποφάσεις, ακόμη και διακόπτοντας μισθώσεις κατοικιών στην Αττική, αναμένοντας την άμεση τοποθέτησή τους στην Κρήτη. Σήμερα βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ασαφές και αβέβαιο τοπίο.

Την ίδια ώρα, οι ανάγκες αστυνόμευσης στον Νομό Ηρακλείου αυξάνονται καθημερινά. Η περιοχή της Μεσσαράς αντιμετωπίζει ιδιαίτερα αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις, το οργανωμένο έγκλημα παρά τις συνεχείς επιτυχίες της τοπικής ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τη δράση του , ενώ η διαχείριση σοβαρών περιστατικών απορροφά σημαντικό αριθμό αστυνομικών δυνάμεων.

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου ζητάμε άμεσα:

• Την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την άμεση τοποθέτηση των αστυνομικών που έχουν ήδη επιλεγεί.

• Την ανακοίνωση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί.

• Την ουσιαστική και μόνιμη ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών του Νομού Ηρακλείου με το απαραίτητο προσωπικό.

Οι συνάδελφοί μας δεν μπορούν να παραμένουν επ' αόριστον σε αναμονή.

Οι υπηρεσίες του Νομού δεν μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν στα όρια των δυνατοτήτων τους.

Η τοπική κοινωνία δικαιούται το αίσθημα ασφάλειας που μόνο επαρκώς στελεχωμένες αστυνομικές υπηρεσίες μπορούν να διασφαλίσουν.

Καλούμε την πολιτική και φυσική ηγεσία να προχωρήσουν άμεσα από τις εξαγγελίες στις πράξεις.

Με εκτίμηση, ια το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε. Α. Υ. Ν. Η.

Ο πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Πικράκης Κώστας Ανθουλάκης

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