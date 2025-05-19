Στο στόχαστρο της Εφορίας τα επιδόματα - Έρχονται διασταυρώσεις μέσω Taxis

Σε νέο επίπεδο ελέγχου και διαφάνειας προχωρά η διαχείριση των κοινωνικών παροχών, με την αναβάθμιση του ψηφιακού μητρώου κοινωνικών επιδομάτων. Το ελληνικό Δημόσιο επιχειρεί να αποκτήσει, για πρώτη φορά, συγκεντρωμένη πληροφόρηση σχετικά με το ποιοι πολίτες εισπράττουν επιδόματα και ποια είναι τα ακριβή ποσά που τους καταβάλλονται από κάθε πηγή. Με βάση τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), οι Αρχές θα μπορούν να βλέπουν με ακρίβεια το σύνολο των κρατικών ενισχύσεων που λαμβάνει κάθε άτομο.

Η απουσία ενός τέτοιου εργαλείου μέχρι σήμερα είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές δυσκολίες στον έλεγχο της στόχευσης των κοινωνικών δαπανών. Με τη νέα δομή, η πολιτεία επιδιώκει να εντοπίζει περιπτώσεις όπου πολλαπλά επιδόματα συγκεντρώνονται στο ίδιο πρόσωπο, ενδεχομένως χωρίς να συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις. Πέρα από την καταγραφή, όμως, η σημαντικότερη καινοτομία είναι η δυνατότητα διασταύρωσης των δεδομένων με το πληροφοριακό σύστημα Taxis.

Τι σημαίνει πρακτικά ο έλεγχος της εφορίας στα επιδόματα

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εάν ένας πολίτης, για παράδειγμα, λαμβάνει επίδομα στέγασης, παιδιού και ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το μητρώο θα εμφανίζει το συνολικό ποσό μηνιαίας ενίσχυσης, επιτρέποντας έλεγχο σε σχέση με τα εισοδηματικά όρια. Σε άλλη περίπτωση, ελεύθερος επαγγελματίας που δηλώνει χαμηλό εισόδημα αλλά εισπράττει πολλαπλά επιδόματα, ενδέχεται να ελεγχθεί για φοροδιαφυγή.

Εάν από τις διασταυρώσεις προκύψει αδήλωτη εργασία ή εισοδήματα που δεν συνάδουν με τις παροχές που λαμβάνει, το κράτος θα επαναπροσδιορίζει τα εισοδηματικά του στοιχεία και θα διακόπτει την καταβολή των επιδομάτων.

Πηγή: dnews.gr

