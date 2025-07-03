Σούπερ μάρκετ: Έρχονται νέες ανατιμήσεις - Μειώσεις στην τιμή του ελαιολάδου

Αυξήσεις αλλά και μειώσεις στις τιμές θα δουν από τα τέλη του μήνα οι καταναλωτές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με χαρακτηριστικό παράδειγμα ελληνικό καφέ γνωστή της εταιρείας και ελαιόλαδο επίσης γνωστής εταιρείας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου logistics Νεκτάριο Κανακαράκη που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, από 15 Ιουλίου θα υπάρξουν ανατιμήσεις της τάξεως του 19% σε ελληνικό καφέ γνωστής εταιρείας.

Επίσης, ανατιμήσεις θα υπάρξουν στους ξηρούς καρπούς κατά 2 με 3% σε αποξηραμένα φρούτα κατά 3%, σε ορισμένα κατεψυγμένα λαχανικά όπως το σπανάκι και τα φασόλια, κατά 3%.

Την ίδια ώρα όμως όπως σημείωσε ο κ. Κανακαράκης οι καταναλωτές θα δουν και μειώσεις σε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο γνωστής εταιρείας η τιμή του οποίου θα μειωθεί κατά 19%.

Από τα 13 με 14€ που πωλείται τώρα δηλαδή, η τιμή του θα πέσει γύρω στα 11.

Μειώσεις τιμών αναμένονται επίσης σε αλιεύματα βαθιάς ψύξης η τιμή των οποίων θα μειωθεί γύρω στο 4% αλλά και σε ορισμένα είδη προσωπικής φροντίδας κατά 2%.

Οι αυξήσεις και οι μειώσεις στις τιμές των προϊόντων θα φανούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 30 Ιουλίου.

Ο κ. Κανακαράκης αναφέρθηκε και στην κατάργηση του πλαφόν στις τιμές των τροφίμων και του πετρελαίου λέγοντας πως οι μηχανισμοί θα πρέπει να εξακολουθούν να λειτουργούν ωστόσο εκτίμησε ότι η θεσμοθέτησή του δεν ωφέλησε και πολύ όλα αυτά τα χρόνια.

Για την κίνηση στην αγορά είπε ότι σήμερα οι τουρίστες είναι αρκετά φειδωλοί και μάλιστα πιο πολύ από ποτέ ενώ χειρότερη είναι η κατάσταση για τους Έλληνες καταναλωτές.

