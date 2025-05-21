Χρέη σε δήμους: Πώς παρακάμπτεται η πενταετία της παραγραφής

Έχουν αρχίσει να έρχονται στους υπόχρεους «ραβασάκια» από οφειλές σε Δήμους παλαιοτέρων ετών από το 2018 και πίσω. Παράλληλα, εμφανίστηκαν δημοσιεύματα που δείχνουν ότι υπάρχει μια πρόθεση και μια προσπάθεια από τους Δήμους να αξιοποιήσουν κάποιες διατάξεις νόμων για να παρακάμψουν την παραγραφή που ισχύει.

Αυτό που ισχύει σήμερα είναι ότι τα χρέη αυτά παραγράφονται στην 5ετία. Όμως οι Δήμοι αξιοποιώντας μια διάταξη του νόμου του 2023 επιχειρούν να παρακάμψουν την παραγραφή της 5ετίας.

Η διάταξη αυτή επιτρέπει στους Δήμους να αναζητήσουν και να βεβαιώσουν οφειλές προ του 2018 και για διάστημα 2 ετών.

Το διάστημα αυτό αρχίζει από την εφαρμογή του νόμου, δηλαδή από τις 3 Μαρτίου του 2023.

Άρα λοιπόν μπορούν αυτή τη διετία να ανατρέξουν και στο παρελθόν, να αναζητήσουν χρέη και να τα βεβαιώσουν, και φυσικά μετά από αυτό, παρατείνεται κατά 5 έτη, όπως αναφέρεται και στην διάταξη, η προθεσμία για να αποσβεστεί το χρέος.

Έτσι δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους να προχωρήσουν στην είσπραξη των βεβαιωμένων οφειλών.

Και πως θα το κάνουν αυτό; Αν δουν ότι δεν μπορούν να εισπραχθούν τα χρέη, έχουν πλέον την δυνατότητα να λάβουν και αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, όπως είναι οι δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων, ή οι κατασχέσεις από τραπεζικούς λογαριασμούς, αξιοποιώντας τα εργαλεία που χρησιμοποιεί και η ΑΑΔΕ, μεταξύ αυτών και τα ηλεκτρονικά κατασχετήρια.

