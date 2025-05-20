Παράνομες επιδοτήσεις: «Ουδέποτε παρακωλύσαμε τον έλεγχο» λέει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στον Ευρωπαίο εισαγγελέα

Ουδέποτε η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ παρενέβη, παρακώλυσε, καθοδήγησε ή αντέδρασε στην διεξαγωγή των ελέγχων που έγιναν χθες, από κλιμάκια της αστυνομίας στο αρχείο του Οργανισμού, μετά από σχετική εισαγγελική παραγγελία, για όργιο παράνομων επιδοτήσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ, απαντώντας σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα (EPPO).

Όπως τονίζει μεταξύ άλλων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε αυτή την ανακοίνωση «η συγκέντρωση ψηφιακών στοιχείων στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη και καθυστέρησε σημαντικά μέχρι τις 4:00 σήμερα το πρωί».

Μεγάλος ο όγκος των δεδομένων

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινωτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) αναφέρει ότι «οι οδηγίες προς τους εργαζομένους ήταν να διαθέσουν το σύνολο των στοιχείων, που ζητήθηκαν στις ελεγκτικές αρχές, όπως και έπραξαν». Τονίζει πως «το σύνολο των εργαζομένων του Οργανισμού, που κλήθηκαν να συνδράμουν στις έρευνες της αστυνομίας, παρέμειναν στις θέσεις τους ακούραστα από την ώρα έναρξης των εργασιών τους στις 07.30 π.μ. έως στις 04.00 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας, παρέχοντας κάθε στοιχείο που τους ζητήθηκε, προς ολοκλήρωση του έργου της Αστυνομίας».

Αναφορικά με τη διάρκεια των ελέγχων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ επισημαίνει ότι αυτό έγινε «λόγω πλειάδας στοιχείων, όγκου δεδομένων και αρχείων που απαιτήθηκαν».

«Μας ευχαρίστησαν»

Όπως συμπληρώνει, «με το πέρας του ελέγχου, οι επικεφαλής των κλιμακίων της αστυνομίας, παρουσία μαρτύρων, ευχαρίστησαν, τόσο τον Πρόεδρο του Οργανισμού κ. Νικόλαο Σαλάτα όσο και τον Γενικό Δ/ντή κ. Ιωάννη Χατζή, για την συνεργασία των ιδίων αλλά και των υπαλλήλων του Οργανισμού, οι οποίοι παρέμειναν στις θέσεις τους, για να διασφαλίσουν ότι οι ελεγκτικές αρχές θα ολοκληρώσουν τον έλεγχό τους, απρόσκοπτα. ‘Αλλωστε, το πνεύμα της συνεργασίας που επέδειξε η Διοίκηση του Οργανισμού και τα στελέχη αυτού, αποτυπώθηκε πολύ νωρίτερα στο Δελτίο Τύπου της 19ης Μαΐου 2025 του Οργανισμού».

«Προς αποκατάσταση λοιπόν της αλήθειας και για την προστασία του κύρους του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., της Διοίκησής του αλλά και των υπαλλήλων που συνεργάστηκαν με τις Αστυνομικές Αρχές, καλούμε τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα προς επιβεβαίωση των λεγομένων του, να κατονομάσει ποιοι υπάλληλοι του Οργανισμού και με ποιόν τρόπο δεν συνεργάστηκαν ή παρακώλυσαν το έργο της Αστυνομίας, διαφορετικά να ανασκευάσει άμεσα το Δελτίο Τύπου της 20ης Μαΐου επί των ανωτέρω αναγραφόμενων, που επισημάναμε, καθώς δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια” τονίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ και καταλήγει:

“Μοναδικός στόχος της νέας Διοίκησης του Οργανισμού είναι η πλήρης αποκατάσταση της αξιοπιστίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., του μοναδικού διαπιστευμένου φορέα διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Γεωργικών Ταμείων (Ε.Γ.Τ.Ε. & Ε.Γ.Τ.Α.Α.), ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως και για το σκοπό αυτό καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τυχόν σκιές του παρελθόντος, να διερευνηθούν εις βάθος και να αποδοθούν ευθύνες, όπου αυτές προκύπτουν, ανεξαρτήτως ιεραρχικού επιπέδου».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη-Εξιχνίαση κλοπών: Συλλήψεις για κοσμήματα, εργαλεία μέχρι και...ελαιόλαδο - Πάνω από 8.000 η λεία

Βενιζέλειο: Στον "αέρα" τα τακτικά χειρουργεία - Γρίφος χωρίς λύση οι ελλείψεις αναισθησιολόγων