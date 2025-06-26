Εφορία: Στο στόχαστρο τα κρυμμένα ακίνητα

Στην αποκάλυψη των ακινήτων που δεν είναι δηλωμένα στην εφορία ή αποκρύπτονται τα πραγματικά τετραγωνικά καθώς και εκείνα που δηλώνονται ως κλειστά αλλά ενοικιάζονται αποσκοπεί το νέο Μητρώο που συγκροτεί η ΑΑΔΕ.

Διάταξη που περιέχεται στο νομοσχέδιο για τον Τελωνειακό Κώδικα, προβλέπει τη σύσταση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (Μ.Ι.Δ.Α.), το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών και δεδομένων για την ιδιοκτησία και τη διαχείριση των ακινήτων.

Στόχος είναι στη νέα εφαρμογή να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία των ακινήτων που σήμερα είναι διάσπαρτα σε Εφορία, Κτηματολόγιο, ΔΕΔΔΗΕ κ.λπ. και θα αποτελέσουν ένα ενιαίο αρχείο.

Με την ολοκλήρωσή του, θα είναι ένας μηχανισμός ελέγχων της πραγματικής ακίνητης περιουσίας των φορολογουμένων, καθώς και των εισοδημάτων που εισπράττουν από την ενοικίασή τους. Σύμφωνα με τη διάταξη του νομοσχεδίου:

Στο Μ.Ι.Δ.Α. συγκεντρώνονται τα δεδομένα που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε. και αφορούν το είδος και την περιγραφή του ακινήτου, τα δικαιώματα επί του ακινήτου, τη χρήση του ακινήτου καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετική με το ακίνητο.

Το Μ.Ι.Δ.Α. ενημερώνεται α) μέσω δηλώσεων που υποβάλλονται στην Α.Α.Δ.Ε. και περιλαμβάνουν τα στοιχεία του πρώτου εδαφίου που αφορούν το ακίνητο, καθώς και β) μέσω πληροφοριών που χορηγούν τρίτοι στην Α.Α.Δ.Ε..

Το Μ.Ι.Δ.Α. δύναται να συνδέεται μέσω διαλειτουργικότητας με ψηφιακά συστήματα τα οποία τηρούν φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και αφορούν πληροφορίες σχετικές με τα ακίνητα.

Πώς θα λειτουργήσει

Στο νέο Μητρώο θα μεταφερθούν από την ΑΑΔΕ στοιχεία που υπάρχουν σήμερα στο αρχείο του Taxisnet και προέρχονται από τις δηλώσεις Ε9 και Ε2 των φορολογουμένων, στις βάσεις δεδομένων του Κτηματολογίου και του ΔΕΔΔΗΕ για τα ηλεκτροδοτούμενα κτίρια.

Μετά τη διαβίβαση των στοιχείων θα ελεγχθούν εάν υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων που έχουν δηλωθεί στην Εφορία και σε εκείνα που δηλώθηκαν στο Κτηματολόγιο ή στον ΔΕΔΔΗΕ.

Συγχρόνως, όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα υποχρεωθούν να μπουν στη νέα πλατφόρμα και να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων που έχουν μεταφερθεί.

Εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις θα κληθούν οι υπόχρεοι για εξηγήσεις, αλλά ορισμένοι δεν θα αποφύγουν τα πρόστιμα.

Συγκεκριμένα, εάν διαπιστωθούν αποκλίσεις, εκτός του ότι πρέπει να διορθωθούν και να συμπίπτουν με τα στοιχεία και των τριών φορέων (Taxis, Κτηματολόγιο και ΔΕΔΔΗΕ), στις περιπτώσεις που τα στοιχεία των ακινήτων που είχαν δηλωθεί στο Taxis παρέπεμπαν σε χαμηλότερες αντικειμενικές αξίες και άρα στην πληρωμή λιγότερων φόρων (όπως ΕΝΦΙΑ) θα ακολουθήσει ο καταλογισμός αναδρομικών φόρων και των προστίμων.

Υποχρεωτικά μέσω τραπεζών η πληρωμή ενοικίων

Την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω των τραπεζών καθιερώνει διάταξη του νομοσχεδίου, προβλέποντας ποινές για όσους επιμείνουν στις πληρωμές με μετρητά.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι σε κάθε περίπτωση εκμίσθωσης ή υπεκμίσθωσης ακινήτου σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η εξόφληση του ενοικίου θα πρέπει να πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη (εκμισθωτή). Ο λογαριασμός αυτός θα πρέπει να γνωστοποιείται στην Α.Α.Δ.Ε. από τον ιδιοκτήτη. Εάν δεν καταβάλλονται τα μισθώματα μέσω τραπεζών, τότε:

Δεν θα εκπίπτουν οι δαπάνες για το εισόδημα που αποκτά ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) για ανακαινίσεις ή το 5% που εκπίπτει αυτόματα χωρίς δικαιολογητικά.

Ο ενοικιαστής δεν θα λαμβάνει το επίδομα ενοικίου ή την επιστροφή του ενός ενοικίου κάθε Νοέμβριο.

Το μίσθωμα που δεν θα έχει καταβληθεί ηλεκτρονικά από ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα δεν θα αποτελεί γι’ αυτούς εκπιπτόμενη επιχειρηματική δαπάνη.

Μητρώο και για τα δημόσια ακίνητα

Εκτός από το Μητρώο για την ιδιωτική ακίνητη περιουσία στα σκαριά είναι και ένα Μητρώο για την ακίνητη περιουσία του δημοσίου, σύμφωνα με άλλη διάταξη του νομοσχεδίου.

Πρόκειται για το Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (ΜΑΠ), στο οποίο θα συγκεντρωθούν όλες οι πληροφορίες για τα ακίνητα που κατέχουν ή διαχειρίζονται φορείς του δημόσιου τομέα, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους και τον περιορισμό φαινομένων αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης.

Στο ΜΑΠ θα καταγράφονται όλα τα ακίνητα των υπουργείων, των Δημοσίων Επιχειρήσεων στις οποίες το Δημόσιο κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου αλλά και των Δημοσίων Οργανισμών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Η καταγραφή περιλαμβάνει:

Όλα τα εμπράγματα δικαιώματα των φορέων επί των ακινήτων

Τον Κωδικό Αριθμό του Εθνικού Κτηματολογίου (όπου υπάρχει)

Στοιχεία ταυτότητας και περιγραφής των ακινήτων

Κάθε άλλη πληροφορία που απαιτείται για την πλήρη εικόνα της δημόσιας ακίνητης περιουσίας.

