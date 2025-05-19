Αυξήσεις μισθών και επιδομάτων για σώματα ασφαλείας και ένστολους: Ποιοι, πότε και τι ποσά θα λάβουν

Αυξήσεις στους μισθούς και τα επιδόματα των ένστολων και των στελεχών των σωμάτων ασφαλείας ανακοινώθηκαν, με ορισμένες παρεμβάσεις να έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή και άλλες να έχουν προγραμματιστεί για μέσα το καλοκαίρι.

Αναλυτικά:

Από την 1η Απριλίου 2025, εφαρμόστηκε οριζόντια αύξηση 30 ευρώ (μεικτά) στους βασικούς μισθούς.

Από την 1η Ιουλίου 2025, αυξήθηκε κατά 100 ευρώ το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας.

Από την 1η Οκτωβρίου 2025, προβλέπονται κλιμακωτές αυξήσεις 13% έως 20%, ανάλογα με τη βαθμίδα και τα χρόνια υπηρεσίας.

Επιπλέον, υπήρξε αύξηση 20% στις αποδοχές των νυχτερινών βαρδιών, η οποία μεταφράζεται σε περίπου 12 ευρώ επιπλέον τον μήνα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η συνολική αύξηση στις αποδοχές ενός ένστολου μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 100 ευρώ μηνιαίως.

Αυξήσεις μισθών σε στρατιωτικούς: Ποιοι, πότε και τι ποσά θα λάβουν

Οι αυξήσεις αφορούν όλους τους βαθμούς, ωστόσο, λόγω των διαφορετικών κρατήσεων που ισχύουν ανάλογα με τη θέση και το εισόδημα, όσο υψηλότερος είναι ο βαθμός, τόσο μικρότερο είναι το καθαρό ποσό που φτάνει στον μισθωτό.

Έτσι, η καθαρή αύξηση στους μισθούς των στρατιωτικών μέχρι την 1η Ιουλίου υπολογίζεται να κυμαίνεται μεταξύ 6% και 8%, ανάλογα με τα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε δικαιούχου.

Οι αλλαγές εντάσσονται στο πλαίσιο αναγνώρισης του ρόλου των ένστολων και στόχο έχουν τη βελτίωση των αποδοχών και των συνθηκών υπηρεσίας τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Συγκλονίζει η μητέρα της Έμμας: «Η επιθυμία της έγινε πράξη» - Τι λέει η 32χρονη λήπτρια

Σούπερ μάρκετ: Ραγδαία αύξηση στις πωλήσεις το 2025 – Έκαναν τζίρο €3,27 δισ. μέσα σε 3 μήνες

Ρεύμα: Στα 3 δισ. ευρώ οι απλήρωτοι λογαριασμοί - Σε πίεση τα νοικοκυριά