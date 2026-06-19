ΑΑΔΕ: Στην υπηρεσία των φορολογουμένων το πρώτο myPoint

Ένα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης φορολογουμένων, εφαρμόζει από σήμερα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης στον τρόπο επικοινωνίας των πολιτών με τη Φορολογική Διοίκηση.

Πρόκειται για το πρώτο – από τα συνολικά 15 που θα δημιουργηθούν έως το τέλος του έτους – «σημείο» εξυπηρέτησης (myPoint) στον Χολαργό, όπου οι φορολογούμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν καθοδήγηση, πληροφόρηση και υποστήριξη με πιο απλό και οργανωμένο τρόπο, χωρίς να ταλαιπωρούνται από χρονοβόρες διαδικασίες και χωρίς να χρειάζεται να αναζητούν διαφορετικούς διαύλους επικοινωνίας για κάθε υπόθεσή τους.

Με την έναρξη λειτουργίας του πρώτου myPoint, η Φορολογική Διοίκηση, επιχειρεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι υφιστάμενες Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης μετασχηματίζονται σταδιακά σε σύγχρονους κόμβους, οι οποίοι θα λειτουργούν με ενιαία πρότυπα, καλύτερη οργάνωση και αυξημένη αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων.

Το myPoint θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το Πολυκαναλικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων my1521 και τις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Με τον τρόπο αυτό, διαμορφώνεται ένα ενιαίο πλαίσιο εξυπηρέτησης, στο οποίο ο πολίτης θα μπορεί να επιλέγει αν θα εξυπηρετηθεί ψηφιακά, τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, ανάλογα με τη φύση της υπόθεσής του.

Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού

Μέσω σύγχρονων e-εργαλείων, η ΑΑΔΕ, προχωρά εντός του 2026 σε ένα ευρύ πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των φορολογικών υπηρεσιών με ταχύτερες υπηρεσίες και λιγότερη γραφειοκρατία για πολίτες και επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα θα λειτουργήσουν:

Ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον πληροφόρησης, όπου θα συγκεντρώνεται η φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία. Οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε επικαιροποιημένες πληροφορίες, κωδικοποιημένους νόμους και διοικητικές αποφάσεις ώστε να διευκολύνονται στην κατανόηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων τους.



Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων αναβαθμίζεται με νέα ψηφιακά εργαλεία, ενώ η ενοποίηση τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών καναλιών επικοινωνίας αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την εξυπηρέτηση.



Καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει και ο ψηφιακός βοηθός, ο οποίος θα παρέχει άμεσες απαντήσεις και εξατομικευμένη καθοδήγηση σε πραγματικό χρόνο.



Ταυτόχρονα βελτιώνεται και επεκτείνεται η λειτουργία του νέου Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων my1521. Οι ψηφιακές υπηρεσίες που λειτουργούν σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα, θα μειώνουν τον χρόνο αναμονής, ενώ ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης παρακολουθεί όλα τα ερωτήματα, διασφαλίζοντας ολοκληρωμένες και ακριβείς απαντήσεις από τη Φορολογική Διοίκηση.



Οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες



Μεταξύ των νέων ψηφιακών υπηρεσιών της εφορίας περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το ERTNews:

Αυτοματοποίηση της διαδικασίας έκδοσης και κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού φόρου στις φορολογίες μεταβίβασης κεφαλαίου για όσες δηλώσεις δεν εκκαθαρίζονται αυτόματα από την εφαρμογή myPROPERTY.



Αυτόματη ενημέρωση του Μητρώου με τους κληρονόμους αποβιωσάντων μέσω διαλειτουργικότητας.



Μεταβολές στοιχείων επιχειρήσεων φυσικών και νομικών προσώπων, όπως έδρα κ.ά.



Αυτόματη ενημέρωση βάσης Μητρώου Φορολογουμένων μέσω διασύνδεσης με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.



Ψηφιοποίηση της διαδικασίας για τις εξουσιοδοτήσεις σε ΦΠ στη λειτουργική περιοχή του Μητρώου.



Ανάπτυξη διαδικτυακής υπηρεσίας με πιστωτικά ιδρύματα για περιορισμό υπερεισπράξεων.



Ανάπτυξη και υποστήριξη ολοκληρωμένου συστήματος αγοράς καυσίμων κινητήρων αυτοκινήτων οχημάτων με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον ΦΠΑ, καθώς και αγοράς αγαθών και υπηρεσιών με απαλλαγή από τον ΦΠΑ για δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα, δηλαδή για ξένες διπλωματικές αποστολές, προξενικές αρχές και το προσωπικό αυτών, καθώς και διεθνείς οργανισμούς και το προσωπικό αυτών.



Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για τη διαδικασία χορήγησης άμεσης ή έμμεσης απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στον φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστή-ταξιδιώτη, μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος αναχωρεί για τρίτη χώρα από την Ελλάδα.



Ψηφιοποίηση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης έγκρισης ή απόρριψης σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής από τον ΦΠΑ της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές.



Δυνατότητα πληρωμής ρύθμισης Εξωδικαστικού Μηχανισμού με κάρτα, IRIS και myAADEapp.

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