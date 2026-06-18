Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας: Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες μετά την αύξηση του ακατάσχετου στα 1.600 ευρώ

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας καλωσορίζει την ανακοίνωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, για την αύξηση του ορίου ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ.

Το όριο αυτό παρέμεινε αμετάβλητο από το 2015 — δηλαδή επί μια ολόκληρη δεκαετία — ενώ η αγοραστική δύναμη των πολιτών έχει περιοριστεί σημαντικά από τον πληθωρισμό. Η αύξηση κατά 28% υπερκαλύπτει οριακά τον σωρευτικό πληθωρισμό της περιόδου (20,8%), ενώ το νέο όριο παρέχει πλέον ένα ρεαλιστικό περιθώριο προστασίας πάνω από τον κατώτατο μισθό.

Η εξέλιξη αυτή ωφελεί ιδιαίτερα χιλιάδες συνταξιούχους ή εργαζόμενους με χαμηλές αποδοχές, οι οποίοι μέχρι σήμερα κινδύνευαν να βρεθούν στα όρια ή εκτός της προστασίας του νόμου.

Ωστόσο, η ΕΕΚΕ εφιστά την προσοχή των πολιτών σε δύο κρίσιμες παγίδες:

1. Μόνο ένας λογαριασμός προστατεύεται. Το αυξημένο όριο δεν ισχύει για το σύνολο των καταθέσεων. Αφορά αποκλειστικά έναν λογαριασμό — συνήθως μισθοδοσίας ή σύνταξης — τον οποίο ο φορολογούμενος έχει δηλώσει ρητά στην ΑΑΔΕ μέσω Gov.gr ή Taxisnet και στην Τράπεζά του. Χρήματα σε άλλες τράπεζες ή σε αδήλωτους λογαριασμούς παραμένουν εκτεθειμένα και κατασχέσιμα από το πρώτο ευρώ.

2. Κοινοί λογαριασμοί: ο κάθε συνδικαιούχος οφείλει να δηλώσει χωριστά τον τραπεζικό λογαριασμό ως ακατάσχετο. Όταν ο δηλωμένος ακατάσχετος λογαριασμός είναι κοινός (μεταξύ συζύγων ή γονέων και παιδιών), το όριο των 1.600 ευρώ προστατεύει μόνο εκείνον που υπέβαλε τη δήλωση. Για να απολαμβάνει πλήρη προστασία ο λογαριασμός έναντι χρεών του καθενός προς το Δημόσιο, απαιτείται χωριστή δήλωση του ίδιου IBAN από κάθε συνδικαιούχο.

Παρά την ύπαρξη των ανωτέρω προϋποθέσεων, τα τραπεζικά ιδρύματα δεσμεύουν ποσά που υπολείπονται των ορίων, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών των καταναλωτών που έχουν οφειλές προς το Δημόσιο.

Καλούμε τους καταναλωτές:

Να ελέγξουν άμεσα αν έχουν δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό στην ΑΑΔΕ μέσω Gov.gr ή Taxisnet.



Να βεβαιωθούν ότι κάθε συνδικαιούχος κοινού λογαριασμού έχει υποβάλει χωριστή δήλωση.



Να μην εφησυχάζουν μόνο με την αύξηση του ορίου, αλλά να επαληθεύουν ότι η προστασία τους είναι ενεργή και ορθά καταχωρημένη.



Να καταγγέλλουν κάθε παράνομη πρακτική εκ μέρους των τραπεζών

Η ΕΕΚΕ παρακολουθεί τις εξελίξεις στο πεδίο της προστασίας των καταναλωτών και παρεμβαίνει για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους.

Για ερωτήματα, αναφορές ή καταγγελίες, επικοινωνήστε με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας:

📧 [email protected] 📞 210-8817730

🌐 www.eeke.gr

📝 Online φόρμα καταγγελίας: https://eeke.gr/epikinonia/kataggelies/

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