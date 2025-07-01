ΔΕΥ.06 Απρ 2026 15:10
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
Το "ευχαριστώ" από την οικογένεια της Βάννας Σφακιανάκη
clock 12:33 | 01/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ένα ευχαριστώ από την οικογένεια της γνωστής Αρχοτέκτονος Βάννας Σφακιανάκη απευθύνει η οικογένειά της για τα μηνύματα συμπαράστασης. Την αποχαιρέτησαν την περασμένη Παρασκευή στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας και τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στη μνήμη της.

Η ανακοίνωση της οικογένειας:

Αποχαιρετήσαμε την Παρασκευή 27/6 τη Βαννα μας σε μια κλειστή, γαλήνια τελετή γεμάτη ζεστασιά και αγάπη στο φιλόξενο αποτεφρωτήριο στη Ριτσώνα. 

Με βαθιά συγκίνηση θέλουμε να ευχαριστήσουμε για τα μηνύματα συμπαράστασης, αγάπης και προσφοράς που έχουμε δεχτεί, καθώς και για τα δημοσιεύματα σας που μνημονεύουν και τιμάνε την παρουσία και το έργο της. 

Μεσα στο επόμενο διάστημα θα ενημερώσουμε για τον τόπο και τον χρόνο που θα συναντηθούμε για να αποχαιρετισουμε μαζί τη Βαννα μας σε μια εκδήλωση- γιορτή μνήμης οπως θα την επιθυμούσε και η ίδια.

Με εκτίμηση 

Η οικογένεια της

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis