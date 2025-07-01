Το "ευχαριστώ" από την οικογένεια της Βάννας Σφακιανάκη

Ένα ευχαριστώ από την οικογένεια της γνωστής Αρχοτέκτονος Βάννας Σφακιανάκη απευθύνει η οικογένειά της για τα μηνύματα συμπαράστασης. Την αποχαιρέτησαν την περασμένη Παρασκευή στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας και τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στη μνήμη της.

Η ανακοίνωση της οικογένειας:

Αποχαιρετήσαμε την Παρασκευή 27/6 τη Βαννα μας σε μια κλειστή, γαλήνια τελετή γεμάτη ζεστασιά και αγάπη στο φιλόξενο αποτεφρωτήριο στη Ριτσώνα.

Με βαθιά συγκίνηση θέλουμε να ευχαριστήσουμε για τα μηνύματα συμπαράστασης, αγάπης και προσφοράς που έχουμε δεχτεί, καθώς και για τα δημοσιεύματα σας που μνημονεύουν και τιμάνε την παρουσία και το έργο της.

Μεσα στο επόμενο διάστημα θα ενημερώσουμε για τον τόπο και τον χρόνο που θα συναντηθούμε για να αποχαιρετισουμε μαζί τη Βαννα μας σε μια εκδήλωση- γιορτή μνήμης οπως θα την επιθυμούσε και η ίδια.

Με εκτίμηση

Η οικογένεια της

