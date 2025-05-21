Στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος

Τη Δευτέρα 26 Μαΐου 2025, η ΝΕ Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προσκαλεί σε ανοικτή εκδήλωση στις 7.00 μ.μ. στο ξενοδοχείο GALAXY (Λεωφόρος Δημοκρατίας 75), με ομιλητή τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτη Φάμελλο. Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν και οι τομεάρχες Οικονομικών-Ανάπτυξης Χάρης Μαμουλάκης και Διαφάνειας Παύλος Πολάκης.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια ενός ανοιχτού στην κοινωνία και τους φορείς της συνεδρίου, (5ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ) που θα διεξαχθεί από τις 12 έως τις 15 Ιουνίου 2025 στην Αθήνα, με κεντρικό σύνθημα: «μαζί με την κοινωνία διαμορφώνουμε το αύριο».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και οι τομεάρχες Οικονομικών–Ανάπτυξης και Διαφάνειας του κόμματος θα έχουν συναντήσεις από νωρίς το πρωί :

Στις 8.30 π.μ. με ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό και εργαζόμενους στην στο ΓΝ Βενιζέλειο-Πανάνειο.

Στις 10.00 π.μ. με τον σύλλογο σεισμοπαθών «ΕΛΠΙΔΑ» και την Ενεργειακή Κοινότητα «Μινώα Ενεργειακή» στο Αρκαλοχώρι.

Στις 11.30 π.μ. με τη Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου καθώς και με σωματεία εργαζομένων από όλο το φάσμα του τουρισμού, στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου.

Στις 1.00 μ.μ. με εκπροσώπους ιδιοκτητών ξενοδοχείων και εργοδοτικούς φορείς του τουρισμού, καθώς και με εκπροσώπους του εμπορικού και επιχειρηματικού κόσμου στο ξενοδοχείο GALAXY.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος μαζί με τους τομεάρχες του κόμματος Χάρη Μαμουλάκη και Παύλο Πολάκη, καθώς και τον συντονιστή της ΝΕ Ηρακλέίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Νίκο Δρακάκη θα παραθέσουν συνέντευξη τύπου στις 14.00 στο ξενοδοχείο GALAXY.

Η ΝΕ Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζει τον ανοιχτό χαρακτήρα της επίσκεψης του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καθώς και των τομεαρχών του κόμματος στο Ηράκλειο, σήμα κατατεθέν για ένα κόμμα που θέτει στην κορυφή της προσοχής και της δράσης του τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας. Μαζί με την κοινωνία διαμορφώνουμε το αύριο!

Το γραφείο τύπου και επικοινωνίας της ΝΕ Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

