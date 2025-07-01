Σεισμόπληκτοι: Προθεσμία για τις επιχειρήσεις γαι τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής

Προθεσμίες ειδικά για επιχειρήσεις στη στεγαστική συνδρομή για σεισμόπληκτες περιοχές του 2020 κα 2021. Τι να προσέξουν οι δικαιούχοι.

Όπως σημειώνεται αναλυτικά στην σχετική ανακοίνωση:

Ενημερώνουμε για τις επιχειρήσεις στις περιπτώσεις πληγέντων κτιρίων που ανήκουν σε επιχειρήσεις (κτηρίων που ιδιοκτησιακά ανήκουν σε εταιρείες ή σε φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε αυτά) η έγκριση Στεγαστική Συνδρομής για Ανακτασκευή, Αυτοστέγαση ή Αποπεράτωση ή η άδεια επισκευής ΠΡΕΠΕΙ να χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία εντός τεσσάρων (4) ετών από την εκδήλωση του γεγονότος.

Εντός αυτού του χρονικού διαστήματος πρέπει επίσης να συνάπτεται η δανειακή σύμβαση με το πιστωτικό ίδρυμα για την χορήγηση του δανείου.

Ειδικότερα στις περιπτώσεις πληγέντων κτιρίων που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή καθώς και στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι ιδιοκτήτες/-τριες τους, προεκειμένου να τους χορηγηθεί στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση τους (με ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση ή επισκευή ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του κτιρίου, υποχρεούνται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής ώστε η καταβολή του συνόλου της Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ) να γίνει εντός τεσσάρων (4) ετών.

Ηράκλειο: Αθώα η 29χρονη μητέρα που έδωσε κατά λάθος ζελεδακια κάνναβης στα παιδιά της

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κάποιοι έγιναν εκατομμυριούχοι» – Πώς θα γυρίσουν (;) πίσω τα κλεμμένα