Πότε δημοπρατείται ο κόμβος στο Γιόφυρο και την πλατεία 18 Άγγλων

Την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων εξασφάλισε ο νέος κόμβος της λεωφόρου 62 Μαρτύρων γεγονός που ανοίγει το δρόμο για τη δημοπράτηση του έργου που θα προχωρήσει μαζί με την ανάπλαση της πλατείας 18 Άγγλων. Αυτό ανακοίνωσε χθες βράδυ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων Γιώργος Σισαμάκης σημειώνοντας ότι πρόκειται για δύο σημαντικές προτεραιότητες της δημοτικής Αρχής που αφορούν σε δύο κομβικές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις.

Ο ίδιος τόνισε ότι θα ξεκινήσει η προετοιμασία ώστε μέσα στο Φθινόπωρο να βγει στον αέρα η προκήρυξη των έργων ενώ παράλληλα σημείωσε ότι στην πρώτη γραμμή των επιλογών της δημοτικής Αρχής παραμένει και η διαμόρφωση του Άη Γιάννη Χωστό όπου επίσης προβλέπεται η δημιουργία κόμβου και μια σειρά άλλων παρεμβάσεων. Όπως είναι γνωστό, με βάση την εγκεκριμένη μελέτη του Δήμου, ο νέος κόμβος της λεωφόρου 62 Μαρτύρων, προβλέπεται να ανακατασκευαστεί αλλά σε νέα θέση μετατοπισμένη δυτικά. Ο νέος κόμβος θα είναι ελλειψοειδής με διάμετρο 44 μέτρα στο μεγάλο άξονα και 15 στο μικρό.

Σε ότι αφορά στην πλατεία 18 Άγγλων ο κ. Σισαμάκης ανακοίνωσε χθες βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα προχωρήσει το έργο της ανάπλασης με βάση τα όσα προβλέπει η εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη της παλιάς πόλης που έχει πάρει ΦΕΚ η οποία προβλέπει την κατάργηση του κυκλικού κόμβου στην πλατεία 18 Άγγλων, καθώς θεωρείται ότι δεν εξυπηρετεί την κυκλοφορία των οχημάτων και αντίθετα δημιουργεί συνθήκες συμφόρησης. Η νέα διαμόρφωση προβλέπει τη διεύρυνση του χώρου των πεζοδρομίων, την οριοθέτηση 4 θέσεων στάσης των ΤΑΞΙ, την οριοθέτηση 1 μέσης στάσης τουριστικού λεωφορείου και αποτροπή της παράνομης στάθμευσης προς τον Κούλε.

Κοινή Επιχείρηση Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου για την αποκατάσταση παράνομης χωματερής (εικόνες)

Κρήτη - ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αλήθεια για την επιδότηση της βιολογικής μελισσοκομίας - Τι υποστήριξε στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος των μελισσοκόμων