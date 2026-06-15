Π.Ε. Ηρακλείου: Ξεκινούν την Τρίτη (16/6) οι δολωματικοί ψεκασμών του προγράμματος δακοκτονίας

Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου γνωστοποιεί την έναρξη εφαρμογής των δολωματικών ψεκασμών του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2026.

Οι πρώτοι τοπικοί και γενικοί δολωματικοί ψεκασμοί του προγράμματος δακοκτονίας, με την προϋπόθεση των κατάλληλων καιρικών συνθηκών, θα ξεκινήσουν την Τρίτη 16-06-2026 στις υπερπρώιμες παραλιακές περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων Σταλίδας, Μαλίων και Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου.

Από την 1η Ιουνίου έχει εγκατασταθεί το δίκτυο παγίδων του προγράμματος, μέσω του οποίου παρακολουθούνται οι πληθυσμοί του δάκου. Σημειώνεται ότι οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την ανάπτυξη και τη δραστηριότητα του εντόμου και αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη από τους καλλιεργητές, ιδιαίτερα των πρώιμων περιοχών όπου ο ελαιόκαρπος πλησιάζει το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο είναι δεκτικός σε προσβολές από το δάκο (στάδιο έναρξης πήξης πυρήνα).

Διευκρινίζεται ότι η υλοποίηση του προγράμματος δακοκτονίας έχει ως στόχο τη μείωση του πληθυσμού του εντόμου και της οικονομικής ζημιάς που αυτό προκαλεί, σε ανεκτά επίπεδα. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις που επικρατούν συνθήκες εξαιρετικά ευνοϊκές για το έντομο, καλούνται οι παραγωγοί να μεριμνούν για την υποβοήθηση της καταπολέμησης του εντόμου, χρησιμοποιώντας ίδια μέσα αντιμετώπισης (παγίδες μαζικής παγίδευσης, επιπλέον δολωματικούς ψεκασμούς, ψεκασμούς κάλυψης), ενεργώντας πάντα υπό την καθοδήγηση των τεχνικών τους συνεργατών.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τους παραγωγούς στις περιοχές με χαμηλά ποσοστά καρποφορίας, δεδομένου ότι σε αυτές η αποτελεσματικότητα των δολωματικών ψεκασμών του προγράμματος ενδέχεται να είναι περιορισμένη και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να απαιτηθούν πρόσθετες επεμβάσεις με ίδια μέσα.Σε κάθε περίπτωση οι παραγωγοί θα πρέπει να προσδιορίζουν το μέγεθος της παραγωγής τους και να σταθμίζουν με μεγάλη προσοχή τα θέματα κόστους – οφέλους για τις όποιες επεμβάσεις τους.

Παρακαλούνται οι ελαιοπαραγωγοί της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου να συνεργάζονται με τους συντελεστές του προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του. Επιβάλλεται να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα τα ελαιόδεντρά τους προκειμένου να ελέγχουν την καλή εφαρμογή των ψεκασμών και την αποτελεσματικότητά τους. Παράλληλα παρακαλούνται να μεταφέρουν έγκαιρα στην Υπηρεσία μας οποιοδήποτε πρόβλημα υποπέσει στην αντίληψή τους.

Επίσης καλούνται όσοι ελαιοπαραγωγοί έχουν περιφραγμένα ελαιοτεμάχια να μεριμνήσουν ώστε ο εργολάβος ψεκασμού να έχει πρόσβαση στα ελαιόδεντρα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο ψεκασμός. Παράλληλα, οι βιοκαλλιεργητές καλούνται να σημαδέψουν τα ελαιόδεντρά τους, ώστε να αποφευχθεί ανεπιθύμητος ψεκασμός.

Επισημαίνεται ότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γόρτυνας εξαιρέθηκαν από την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας για τα έτη 2026-2028 οι Κοινότητες Διονυσίου – Παναγιάς, Σοκαρά, Στερνών και Σταβιών. Οι ελαιοπαραγωγοί των παραπάνω περιοχών θα πρέπει να μεριμνήσουν οι ίδιοι για την προστασία των ελαιοδέντρων τους από τον δάκο. Οι καλλιεργητές που έχουν ελαιόδεντρα σ’ αυτές τις Κοινότητες δεν θα πληρώσουν εισφορά δακοκτονίας για τον ελαιόκαρπο που προέρχεται από αυτά τα ελαιόδεντρα.

Υπενθυμίζεται η υποχρέωση των εργολάβων να γνωστοποιούν, με γραπτές ανακοινώσεις που θα τοιχοκολλούνται σε κεντρικά σημεία των οικισμών, το αναλυτικό πρόγραμμα των ψεκασμών προκειμένου να λαμβάνουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι ελαιοκαλλιεργητές. Επίσης οι παραγωγοί θα μπορούν να βλέπουν τις ανακοινώσεις για τις ημερομηνίες ψεκασμών και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης:

είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www . crete . gov . gr επιλέγοντας ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ / ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ / ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ή απευθείας επιλέγοντας την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.crete.gov.gr/dakoktonia-heraklion/

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας.

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