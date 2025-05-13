Παρέμβαση Επιμελητηρίου Ηρακλείου για το Μεταφορικό Ισοδύναμο

Την αναμόρφωση του Μεταφορικού Ισοδύναμου Επιχειρήσεων (Μ.Ι.) και την ένταξη του μέτρου σε ευρωπαϊκά προγράμματα και πολιτικές, ζητεί με επιστολή του προς τον Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού κ. Απόστολο Τζιτζικώστα, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου έθεσε προφορικά το μείζον αυτό θέμα στον κ. Τζιτζικώστα, στο περιθώριο του 8ου Συνεδρίου «Posidonia Sea Tourism Forum» και μετά από σχετικό αίτημα του ιδίου του Επιτρόπου, εστάλη επιστολή με τεκμηριωμένη πρόταση, στην οποία, όπως επισημαίνεται, το μέτρο αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των νησιωτικών επιχειρήσεων και την αντιμετώπιση των συνεπειών της νησιωτικότητας.

Με την παρέμβασή του αυτή, ο κ. Καρκανάκης υπογραμμίζει την ανάγκη μεταφοράς του μέτρου από την εθνική χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκούς πόρους, όπως, το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ή τα Τομεακά Προγράμματα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης (RRF), ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και επέκτασή του. Παράλληλα, παραθέτει τεκμηριωμένα στοιχεία από την Κρήτη που αναδεικνύουν τη σημασία του μέτρου για κρίσιμους κλάδους, όπως η αγροδιατροφή και η βιοτεχνία.

Η πρόταση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στοχεύει στην προώθηση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής νησιωτικής πολιτικής με διακριτή χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις των νησιών.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης, ανέφερε:

«Το Μεταφορικό Ισοδύναμο δεν είναι απλώς ένα μέτρο στήριξης – είναι βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της νησιωτικής επιχειρηματικότητας. Η ένταξή του σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία θα εξασφαλίσει τη συνέχεια και την αποτελεσματικότητά του. Είναι ώρα η νησιωτικότητα να αποτελέσει προτεραιότητα και σε επίπεδο ευρωπαϊκής πολιτικής.»

