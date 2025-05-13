Κρήτη: Στον "αέρα" χιλιάδες οικοδομικές άδειες

Τεράστιο πρόβλημα υπάρχει στην Κρήτη από το χαοτικό κενό που δημιουργήθηκε μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκρινε αντισυνταγματική την απευθείας εφαρμογή των κινήτρων με την έκδοση οικοδομικών αδειών που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.

Πρόκειται για ένα εκρηκτικό πρόβλημα με σοβαρότατες οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις, καθώς με ευθύνη της Κυβέρνησης και της Πολιτείας δεν υπάρχει μια μεταβατική ρύθμιση με μεταβατικές διατάξεις, που να δίνει λύση σε όσους έχουν ήδη στα χέρια τους οικοδομικές άδειες με τη χρήση των μπόνους του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.

Όπως τονίζει η επικεφαλής της ΑΜΑΚ Ειρήνη Βρέντζου, «σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, υπάρχουν 14.000 εκκρεμείς άδειες που δεν έχουν υλοποιηθεί και έχουν χρησιμοποιήσει τα μπόνους του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού».

Η ίδια κάνει λόγο για ένα νέο εγκλωβισμό της κοινωνίας και των πολιτών, καθώς οι μηχανικοί δεν ξέρουν τι να συμβουλεύσουν ανθρώπους που έχουν στα χέρια τους άδειες και είτε αφορούν στην πρώτη κατοικία είτε αφορά στην αγορά οικοπέδων και η αξία τους έχει εναρμονιστεί με βάση την αξία που θα είχαν με τη χρήση των μπόνους.

Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις πολιτών που έχουν κάνει συμφωνητικά και κάποιοι έχουν πουλήσει διαμερίσματα με βάση τα μπόνους.

Αντίστοιχα όπως εξηγεί η κ. Βρέντζου υπάρχουν πάρα πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία έχουν ενταχθεί πολίτες και έχουν χρησιμοποιήσει όλοι τα μπόνους, όπως και πάρα πολλές μελέτες δημοσίου οι οποίες έχουν εκπονηθεί με βάση τα μπόνους…

Όπως εξηγεί η κ. Βρέντζου η κατάσταση αυτή έχει φέρει στα πρόθυρα νευρικής κρίσης εκατοντάδες μηχανικοί που δεν μπορούν να σχεδιάσουν και δεν μπορούν να συμβουλεύσουν τους πελάτες τους, καθώς έχουν εγκλωβιστεί χιλιάδες άδειες και δυστυχώς κανείς δε γνωρίζει τι θα γίνει καθώς η χώρα είναι χωρίς Νέο Οικοδομικό Κανονισμό διότι είναι αντισυνταγματικός.

