Μεταναστευτικό στην Κρήτη: Παρέμβαση Χάρη Μαμουλάκη με άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις

Με αφορμή τις αφόρητες πιέσεις που δέχεται η Κρήτη από τις αυξημένες αφίξεις μεταναστών σε συνδυασμό με την απουσία κάθε μέριμνας από την πλευρά της Κυβέρνησης της ΝΔ, ο Τομεάρχης Οικονομικών & Ανάπτυξης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, προτείνει συγκεκριμένες λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Όπως τονίζει σε δήλωσή του:

«Η Κρήτη βιώνει το τελευταίο διάστημα μια πρωτοφανή πίεση από τις αυξημένες αφίξεις μεταναστών, με τα επίσημα στοιχεία να καταγράφουν πάνω από 7.000 αφίξεις μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2025. Δηλαδή αύξηση της τάξης του 258% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η πραγματικότητα αυτή έχει οδηγήσει σε συνθήκες που δεν τιμούν ούτε το κράτος δικαίου ούτε την κοινωνία μας. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των λιμενικών αρχών, οι μετανάστες αναγκάζονται να παραμένουν για 10 και πλέον ημέρες σε πρόχειρες και παντελώς ακατάλληλες εγκαταστάσεις προσωρινής διαμονής, που στήνονται εκτάκτως χωρίς να πληρούν τις στοιχειώδεις προδιαγραφές ανθρώπινης φιλοξενίας. Οι εικόνες αυτές δεν μπορούν να συνεχιστούν. Το πρόβλημα επιτείνεται από την έλλειψη διαθέσιμων θέσεων στα πλοία της γραμμής για τη μεταφορά των ανθρώπων αυτών στην Αττική και στα οργανωμένα κέντρα φιλοξενίας.

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει αποδειχθεί παντελώς ανίκανο να ανταποκριθεί στη διαχείριση αυτής της κρίσης. Η ανεπάρκεια της πολιτείας έχει μεταφέρει το βάρος στους τοπικούς φορείς και στο Λιμενικό Σώμα, το οποίο – εν μέσω καλοκαιρινής περιόδου και αυξημένων αναγκών – περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη διαχείριση του μεταναστευτικού, εξαντλώντας τα ανθρώπινα και υλικοτεχνικά του μέσα. Ο κ. Βορίδης, ως αρμόδιος Υπουργός, φαίνεται ότι έδινε μεγαλύτερη έμφαση στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ για την Κρήτη, παρά στη διαχείριση μιας κρίσης που προσβάλλει την εικόνα του νησιού και θέτει σε δοκιμασία τις αντοχές του. Η κατάσταση έχει ξεφύγει και απαιτείται άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση.

Προτείνω δημόσια και καταθέτω ως λύση διεξόδου, έως ότου η Κρήτη αποκτήσει υποδομές που να διασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες προσωρινής φιλοξενίας, την εξής πρακτική και άμεσα υλοποιήσιμη πρωτοβουλία: Την ενεργοποίηση του Πολεμικού Ναυτικού με τη διάθεση δύο πλοίων μεταφοράς προσωπικού που θα εδρεύουν στα λιμάνια του Ηρακλείου και των Χανίων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα πλοία αυτά θα πραγματοποιούν σε τακτική βάση δρομολόγια προς την Αττική για τη μεταφορά των μεταναστών, ώστε να μην αναγκάζονται να παραμένουν επί μέρες σε συνθήκες απαράδεκτες για κάθε ανθρώπινο ον και να αποσυμφορηθούν οι τοπικές αρχές και υπηρεσίες. Η αξιοποίηση μέσων του Πολεμικού Ναυτικού αποτελεί εθνική υποχρέωση απέναντι τόσο στους ίδιους τους ανθρώπους που φθάνουν στη χώρα μας, όσο και στις τοπικές κοινωνίες που σηκώνουν ένα δυσανάλογο βάρος. Άλλωστε η συνδρομή αρματαγωγών πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Η λύση αυτή έχει εφαρμοστεί και τη περίοδο 2014-2016 για τη μεταφορά μεταναστών από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όποτε και είχαμε τα τεράστια κύματα αφίξεων.

Ταυτόχρονα η κυβέρνηση οφείλει να απεμπλέξει το Λιμενικό και τους ΟΤΑ από τη μεταφορά των μεταναστών με λεωφορεία. Είναι αδιανόητο μέχρι και σήμερα να μην έχει υπάρξει οργωμένη ανάθεση του έργου σε λεωφορεία που θα αναλάβουν να μεταφέρουν τους μετανάστες από την περιοχή εντοπισμού τους στα Λιμάνια Ηρακλείου και Χανίων για να προωθηθούν στην Αττική.

Καλώ την κυβέρνηση και το Υπουργείο Μετανάστευσης να αφήσουν πίσω την αδράνεια και να κινηθούν άμεσα για την υλοποίηση αυτής της πρότασης, έως ότου δημιουργηθούν στην Κρήτη δομές που θα ανταποκρίνονται στις στοιχειώδεις αρχές του ανθρωπισμού και της νομιμότητας. Η Κρήτη δεν μπορεί και δεν πρέπει να αφεθεί μόνη της να διαχειριστεί αυτό το πρόβλημα.».

