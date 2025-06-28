Μαμουλάκης: Ζητά επίσπευση της έγκρισης αιτημάτων τροποποίησης του τόπου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων

Την αναγκαιότητα έγκρισης αιτημάτων τροποποίησης του τόπου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, ως απόρροια του νέου Οικοδομικού Κανονισμού, αναδεικνύει ο Τομεάρχης Οικονομικών & Ανάπτυξης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, καταθέτοντας σχετική επιστολή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήμα Ανατολικής Κρήτης (ΤΕΕ/ΤΑΚ) ως Αναφορά προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών.

Με την συγκεκριμένη επιστολή του ΤΕΕ/ΤΑΚ, επισημαίνεται η αναγκαιότητα επίσπευσης των ενεργειών της διοίκησης σχετικά με την έγκριση αιτημάτων τροποποίησης του τόπου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο των δράσεων: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 καθώς η αναγκαιότητα αλλαγής του τόπου εγκατάστασης προέκυψε από τις πρόσφατες αλλαγές στο Νέο Οικοδομικό Κανονισμό. Αλλαγές οι οποίες δε μπορούσαν να προβλεφθούν κατά την αρχική υποβολή των αιτήσεων.

