ΔΕΥ.06 Απρ 2026 09:44
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Μαμουλάκης: Ζητά επίσπευση της έγκρισης αιτημάτων τροποποίησης του τόπου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων
clock 21:13 | 28/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Την αναγκαιότητα έγκρισης αιτημάτων τροποποίησης του τόπου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, ως απόρροια του νέου Οικοδομικού Κανονισμού, αναδεικνύει ο Τομεάρχης Οικονομικών & Ανάπτυξης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, καταθέτοντας σχετική επιστολή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήμα Ανατολικής Κρήτης (ΤΕΕ/ΤΑΚ) ως Αναφορά προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών.

Με την συγκεκριμένη επιστολή του ΤΕΕ/ΤΑΚ, επισημαίνεται η αναγκαιότητα επίσπευσης των ενεργειών της διοίκησης σχετικά με την έγκριση αιτημάτων τροποποίησης του τόπου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο των δράσεων: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 καθώς η αναγκαιότητα αλλαγής του τόπου εγκατάστασης προέκυψε από τις πρόσφατες αλλαγές στο Νέο Οικοδομικό Κανονισμό. Αλλαγές οι οποίες δε μπορούσαν να προβλεφθούν κατά την αρχική υποβολή των αιτήσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Οι ισχυροί άνεμοι φέρνουν απαγόρευση κυκλοφορίας - Δείτε πού

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κομπίνα με την «τεχνική λύση» – Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Χάρης Μαμουλάκης Επενδυτικά Σχέδια
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis