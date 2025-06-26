ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου: Ένας νέος σταθμος εξυπηρέτησης στις Μοίρες για όλους

Η Μεσσαρά γίνεται πιο προσιτή, πιο άνετη, πιο σύγχρονη! Η καρδιά της Μεσσαράς χτυπά πλέον δυνατά στις Μοίρες, όπου ένας ολοκαίνουργιος χώρος εξυπηρέτησης της ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου είναι έτοιμος να υποδεχτεί κατοίκους και επισκέπτες, προσφέροντας άνεση, ασφάλεια και σύγχρονη μετακίνηση.

Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου Α.Ε., πιστή στο μότο της «Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας», ενισχύει ακόμη περισσότερο την παρουσία της στην περιοχή, επενδύοντας σε υποδομές και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα και δίνουν ώθηση στην τοπική ανάπτυξη.

Ήταν ένα στοίχημα που χρωστούσαμε στη Μεσσαρά, σε έναν τόπο γεμάτο σπουδαίους ανθρώπους και μοναδικούς προορισμούς. Έναν τόπο που άξιζε να αποκτήσει υπερσύγχρονες υποδομές, αντάξιες της δυναμικής του.

Από την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2025, ο νέος σταθμός Μοιρών, που βρίσκεται στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου δίπλα από τα Σιλό της Ένωσης (πλησίον Αστυνομικού Τμήματος Μοιρών), ανοίγει επίσημα τις πόρτες του στο κοινό.

Όλα τα δρομολόγια από και προς τις Μοίρες θα εξυπηρετούνται πλέον αποκλειστικά από τον νέο σταθμό.

Κυκλοφοριακές αλλαγές:

Οι αφίξεις των λεωφορείων θα πραγματοποιούνται μέσω της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, και όχι πλέον από την οδό 25ης Μαρτίου (παλαιό κεντρικό σημείο των Μοιρών).

Οι αναχωρήσεις θα γίνονται επίσης μέσω της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, και όχι από την οδό 28ης Οκτωβρίου, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα.

Νέα στάση για τη γραμμή Μοίρες – Ηράκλειο:

Για τα δρομολόγια που εκτελούνται στη γραμμή Μοίρες – Ηράκλειο, η πρώτη στάση μετά τον νέο σταθμό θα είναι η στάση "Χαλκιαδάκης", ενώ το ίδιο σημείο θα αποτελεί και την τελευταία στάση για τα λεωφορεία που κατευθύνονται από το Ηράκλειο προς τις Μοίρες, πριν τον τερματικό σταθμό.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, σχεδιάζονται νέες συνδέσεις που θα ενώνουν τη Μεσσαρά με περισσότερους προορισμούς της Κρήτης, με δρομολόγια express για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία. Στο ίδιο πνεύμα προγραμματισμού, λαμβάνεται ήδη μέριμνα ώστε η ευρύτερη περιοχή να εξυπηρετείται ακόμη καλύτερα, στο πλαίσιο των εξελίξεων που θα φέρει τα επόμενα χρόνια η λειτουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι.

Για την ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου, το ταξίδι δεν σταματά ποτέ. Στηρίζουμε την ανάπτυξη, φροντίζουμε την ποιότητα και συνεχίζουμε να είμαστε συνοδοιπόροι σε κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη.

ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου – 73 χρόνια Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

