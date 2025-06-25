Αρκαλοχώρι: Οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα σκορπώντας τον τρόμο (βίντεο)

Τον τρόμο σκόρπισε αυτές τις ημέρες μια οδηγός η οποία κινούνταν για τουλάχιστον ενάμιση λεπτό στο αντίθετο ρεύμα.

Το συμβάν καταγράφηκε στο νέο δρόμο της παράκαμψης του Αρκαλοχωρίου με την οδηγό να κινείται με κατεύθυνση το Ηράκλειο ενώ βρισκόταν στο ρεύμα προς Αρκαλοχώρι!

Οδηγοί την κατέγραψαν με το κινητό τους τηλέφωνο ενώ το ευτυχές είναι ότι δεν σημειώθηκε κάποιο τροχαίο ατύχημα, κάτι που θα μπορούσε εύκολα να συμβεί.

Διαβάστε επίσης:

Νέος ΚΟΚ: Έρχονται και στην Κρήτη οι νέες κάμερες

Κρήτη: Προφυλακίστηκε ο Αζέρος που φωτογράφιζε τη ναυτική βάση στη Σούδα