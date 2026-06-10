Κρήτη: Στη φυλακή ο 35χρονος για την παρενόχληση των δύο 14χρονων στη Σούδα

Στις δικαστικές φυλακές οδηγείται, με σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα, ο 35χρονος αλλοδαπός που συνελήφθη για τη σεξουαλική παρενόχληση δύο 14χρονων παιδιών στην περιοχή της Σούδας.

Ο κατηγορούμενος πέρασε το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Χανίων προκειμένου να απολογηθεί, αντιμετωπίζοντας ένα βαρύτατο κατηγορητήριο. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για:

Απόπειρα βιασμού

Απόπειρα ληστείας

Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Παράνομη κατακράτηση

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στη Σούδα. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 35χρονος προσέγγισε τους δύο ανηλίκους και επιχείρησε να τους δελεάσει προσφέροντάς τους χρηματικά ποσά, προκειμένου να τον ακολουθήσουν.

Η άμεση αντίδραση των παιδιών και η έγκαιρη καταγγελία του συμβάντος κινητοποίησαν τις αστυνομικές αρχές. Ο εντοπισμός και η σύλληψη του δράστη έγιναν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την καταγγελία.

Στη φυλακή ο κατηγορούμενος

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, οι ισχυρισμοί του 35χρονου δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές. Λόγω της σοβαρότητας των κακουργηματικών πράξεων που του αποδίδονται και της επικινδυνότητας του ιδίου, αποφασίστηκε ομόφωνα η προσωρινή του κράτηση.

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