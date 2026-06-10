Κρήτη: Σε αναβρασμό η Σούγια - Αντιδράσεις για την ανέγερση νέου υπερπολυτελούς ξενοδοχείου

Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν οι κάτοικοι και οι φίλοι της Σούγιας στα Χανιά, μετά την πρόσφατη προέγκριση οικοδομικής άδειας για την κατασκευή μιας νέας, μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας στην περιοχή. Η πρωτοβουλία «Save Sougia» εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές και αλλοιωτικές επιπτώσεις που θα επιφέρει το έργο των 291 κλινών σε μια τοποθεσία με ιδιαίτερη φυσική και αρχαιολογική σημασία.

Με στόχο τον συντονισμό των δράσεων και την ενημέρωση των πολιτών, η συλλογικότητα απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε συζήτηση αυτή την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών, ανοίγοντας έναν μεγάλο διάλογο για το μέλλον και την ταυτότητα του τόπου.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή τους:

Η ανέγερση ενός υπερπολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος 291 κλινών στη Σούγια, βρίσκεται πλέον στο στάδιο της προέγκρισης οικοδομικής άδειας, παίρνοντας το πράσινο φως από την Υπηρεσία Δόμησης Χανίων. Η σχεδιαζόμενη κατασκευή, βρίσκεται σε μια περιοχή με ιδιαίτερη περιβαλλοντική και αρχαιολογική σημασία και δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη «επένδυση». Πρόκειται για μια βαθιά μεταβολή του τόπου, που επηρεάζει ανεπανόρθωτα, τόσο το περιβάλλον όσο και εμάς τα ίδια, και τον τρόπο διαβίωσής μας.





Γιατί μας αφορά;



Γιατί κάποιος να προβληματιστεί και να ασχοληθεί με τη διερεύνηση των επιπτώσεων μιας επιχειρηματικής επένδυσης σαν κι αυτή; Ζούμε σε μια περίοδο πολλαπλών κρίσεων, που το περιβάλλον αναδιαμορφώνεται ταχύτατα. Από τον αέρα που αναπνέουμε μέχρι το χώμα που πατάμε. Η κλιματική κρίση πλέον δυσχεραίνει άμεσα τους όρους ζωής μας.

Ταυτόχρονα, ανθρώπινες δραστηριότητες που γίνονται με όρους βιομηχανικής ανάπτυξης (όπως τα «all inclusive» ξενοδοχεία του μαζικού τουρισμού), επιταχύνουν αυτή τη διαδικασία και εκτοπίζουν άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, πιο κοινοτικές και συμβιωτικές. Είμαστε ήδη υποψιασμένες για αυτό που έρχεται, για αυτό που είναι ήδη εδώ, και κάνει τις ζωές μας πιο δύσκολες. Ειδικά όταν έχουμε και την εμπειρία άλλων περιοχών της Κρήτης, όπως την βόρεια ακτογραμμή, όπου η βίαιη «τουριστική ανάπτυξη» οδήγησε σε περιβαλλοντική υποβάθμιση, εξάντληση πόρων, αλλοίωση του τοπίου και σε μια σταδιακή επιβάρυνση της καθημερινότητας των ντόπιων, επιβεβαιώνοντας ότι τέτοιες επιλογές δεν αποτελούν βιώσιμη προοπτική για τον τόπο.





Τι θα επιφέρει αυτό το ξενοδοχείο στην τοπική κοινωνία;…



Οι επιπτώσεις για την τοπική κοινωνία θα είναι πολλαπλές και ανησυχητικές. Η λειτουργία ενός τέτοιου συγκροτήματος, με πισίνες και μεγάλες εγκαταστάσεις, συνεπάγεται τεράστια σπατάλη νερού, καθώς και σοβαρούς κινδύνους ρύπανσης. Από τη μια μιλάμε για μαζική κατανάλωση, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο μια περιοχή με έντονη λειψυδρία, με άμεσες συνέπειες τόσο στο οικοσύστημα (ξηρότητα εδάφους, εξάντληση υπόγειων υδάτων) όσο και σε ανθρώπινες δραστηριότητες (ανεπαρκείς ποσότητες για αγροτικές καλλιεργείς τους καλοκαιρινούς μήνες). Από την άλλη προβληματική φαίνεται και η διαχείριση των αποβλήτων και των λυμάτων, καθώς το ερώτημα το πού θα πηγαίνουν τα απορρίμματα από εκατοντάδες τουρίστες, τα λύματα από τουαλέτες και κουζίνες, και το νερό από τις πισινές σε έναν τόπο σαν τη Σούγια παραμένει καίριο. Τέλος, δεν πρέπει να λησμονείται ότι η Σούγια αποτελεί τόπο ιδιαίτερου αρχαιολογικού και ιστορικού φορτίου, το οποίο ευθέως απειλείται από «επενδύσεις» σαν την επιχειρούμενη.



…και το οικοσύστημα;



Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η διατάραξη του οικοσυστήματος της περιοχής. Ένα μεγάλο μέρος του νότου των Χανίων λόγω της τραχιάς του γεωγραφίας, έχει παραμείνει ανέγγιχτο από την επεμβατική ανθρώπινη δραστηριότητα. Μακριά από δρόμους, οι απάτητες περιοχές σαν κι αυτές είναι (ή ήταν) ό,τι κοντινότερο έχουμε σε «αυθεντική» φύση. Η σημασία διατήρησης και αναγέννησής τους, είναι ζωτική για πολλά ζώα και φυτά, και για όποιον άνθρωπο έρχεται μη παρεμβατικά σε σχέση με αυτά. Η ύπαρξή τους λειτουργεί ως αντίβαρο στην ολοένα και εντονότερη εκμετάλλευση του φυσικού χώρου, για επιχειρηματικά συμφέροντα.



Και τι θα γίνει με τον χαρακτήρα του τόπου;



Η Σούγια είναι ένας τόπος με ιδιαίτερο χαρακτήρα, όπου οι ανθρώπινες σχέσεις διαμορφώνονται σε μια κλίμακα που επιτρέπει την εγγύτητα, σε βιώσιμους ρυθμούς, και τη σύνδεση με το φυσικό περιβάλλον. Η κατασκευή ενός μαζικού, πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος αλλοιώνει αυτή τη δυναμική, αλλάζοντας ριζικά τον χαρακτήρα του τόπου μετατρέποντάς τον σε έναν ακόμη προορισμό μαζικής κατανάλωσης, όπου η κοινοτική ταυτότητα υποχωρεί μπροστά στις απαιτήσεις της αγοράς. Έτσι, δουλειές, γιορτές, καθημερινές συναντήσεις και οι μορφές ζωής που δεν ευθυγραμμίζονται με τη λογική της τουριστικής βιομηχανίας σταδιακά εκτοπίζονται.



Θα μπορεί πλέον να χτιστεί ξενοδοχείο οπουδήποτε;



Η έγκριση ενός τέτοιου έργου ανοίγει τον δρόμο για την κατασκευή και άλλων αντίστοιχων ξενοδοχειακών μονάδων σε παρόμοιες περιοχές. Δημιουργείται ένα επικίνδυνο προηγούμενο, όπου η εκμετάλλευση νομικών κενών από επιχειρηματικά συμφέροντα επιτρέπει την καταπάτηση της φύσης στο όνομα της «ανάπτυξης». Πρόκειται για μια μορφή εξευγενισμού που δεν περιορίζεται στον αστικό χώρο, αλλά επεκτείνεται και στα φυσικά τοπία, ισοπεδώνοντας σταδιακά ό,τι δεν εντάσσεται στο μοντέλο του κέρδους.



Ξενοδοχεία, εξορύξεις, και άλλες «αγαθοεργίες»…



Τέλος, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη σύνδεση αυτών των πρακτικών με ευρύτερα σχέδια εκμετάλλευσης, όπως η εξόρυξη υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης. Πρόκειται για διαφορετικές εκφάνσεις της ίδιας λογικής: της αντιμετώπισης της φύσης ως πόρου προς εκμετάλλευση, χωρίς ουσιαστικό σεβασμό στο περιβάλλον, τ οικοσυστήματα και τις τοπικές κοινωνίες. Εκεί που τώρα κορυφές και φαράγγια συναντούν τη θάλασσα, τα μεγάλα ξενοδοχεία τους θα έχουν θέα δεξαμενές και πλατφόρμες εξόρυξης …

Η υπεράσπιση της Σούγιας, και κάθε τέτοιου τόπου, δεν είναι μια στενά τοπική υπόθεση. Είναι ένα ζήτημα που αφορά το πώς αντιλαμβανόμαστε την ανάπτυξη, τη σχέση μας με το εν ευρεία έννοια περιβάλλον και τη δυνατότητα οι τόποι μας, οι κοινότητες μας, το φυσικό περιβάλλον να παραμένουν βιώσιμα, ζωντανά και προσβάσιμα για όλες/ους/α. Δεδομένου λοιπόν του ότι τέτοια έργα μόνο να μας βλάψουν μπορούν, θεωρούμε καθήκον μας να προστατεύσουμε τους τόπους μας, τις κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές κοινότητες μας, και το φυσικό περιβάλλον από αυτά. Το παρόν εγχείρημα εντάσσεται σε τούτη την προσπάθεια.



ΑΝΟΙXΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ12/6 19:00 ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ”

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