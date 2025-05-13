Κρήτη: Προφυλακίστηκε για την κοκαΐνη ο κτηνοτρόφος στο Σίσι
Φυλακή
clock 10:52 | 13/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Τον δρόμο για την φυλακή πήρε μετά την απολογία του στην Ανακρίτρια Ηρακλείου ο 30χρονος κτηνοτρόφος που συνελήφθη στο Σίσι του Δήμου Αγίου Νικολάου τις προηγούμενες ημέρες.

Αντιθέτως η 24χρονη σύζυγός του που επίσης είχε συλληφθεί μαζί του, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Υπενθυμίζεται ότι πέριξ του σπιτιού του και του ποιμνιοστασίου του στο Σίσι οι Αστυνομικοί είχαν βρει καλά θαμμένη σε υπαίθριο χώρο, ποσότητα κοκαϊνης βάρους ενός κιλού και 35 γραμμαρίων. 

