Κρήτη: Χειροπέδες σε 60χρονο για τα δενδρύλλια κάνναβης στην αυλή του

Συνελήφθη, χθες (02.07.2025) το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλήματος Ρεθύμνης, 60χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων για την πρόληψη και καταστολή έκνομων ενεργειών από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην οικία του ημεδαπού και το προαύλιο χώρο αυτής κατά την διάρκεια των οποίων βρέθηκαν να καλλιεργούνται επιμελώς στο στάδιο της ανάπτυξης και κατασχέθηκαν πέντε δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 1,50 μέτρο και μικροποσότητα κάνναβης.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλήματος Ρεθύμνης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

