Κρήτη: Έμπαιναν σε μίνι μάρκετ και φωτογράφιζαν τις προπληρωμένες κάρτες

Με χειροπέδες κατέληξαν τελικά τρία άτομα που την Δευτέρα (7/7) μπήκαν σε δύο επιχειρήσεις των Χανίων και αναστάτωσαν τους ιδιοκτήτες.

Η παρέα αποτελούνταν από έναν 40χρονο, μία 20χρονη και έναν 34χρονο, όλοι Έλληνες.

Και οι τρεις μπήκξν αρχικά σε ένα μίνι μάρκετ και πριν προλάβει να αντιδράσει ο ιδιοκτήτης του, φωτογράφισαν προπληρωμένες κάρτες και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Λίγο αργότερα μπήκαν και σε δεύτερο μίνι μάρκετ ωστόσο εκεί ήταν άτυχοι καθώς ο ιδιοκτήτης αντιλήφθηκε τις κινήσεις τους και ενημέρωσε την Αστυνομία η οποία λίγο μετά τους φόρεσε χειροπέδες.

Σε έλεγχο που έγινε στο αυτοκίνητό τους βρέθηκε και μικροποσότητα κοκαϊνης.

Το δελτίο τύπου της ΕΛ.ΑΣ

Εξιχνιάστηκαν, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων μια υπόθεση κλοπής και μια απόπειρα κλοπής, οι οποίες διαπράχθηκαν σε επιχειρήσεις στα Χανιά. Για τις υποθέσεις αυτές συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί (40χρονος, 34χρονος και 20χρονη), ενώ σε βάρος του 40χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, από την εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας και μετά από την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, προέκυψε ότι οι ανωτέρω δράστες την 06.06.2025 με χρήση Ι.Χ.Ε. μετέβησαν σε επιχειρήσεις (μίνι μάρκετ) και προσποιούμενοι τους πελάτες, στη μία περίπτωση φωτογράφισαν προπληρωμένη κάρτα αποσπώντας τα στοιχεία της και αποκομίζοντας παράνομο όφελος ύψους 100 ευρώ και στην δεύτερη περίπτωση προσπάθησαν να προβούν στην ίδια ενέργεια σε έτερο κατάστημα έγιναν όμως αντιληπτοί και αποχώρησαν.

Από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων εντοπίστηκαν χθες (07.07.2025) οι τρεις ημεδαποί με το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στα Χανιά και συνελήφθησαν ενώ σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του 40χρονου και κατασχέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

